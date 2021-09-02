بعد وفاته.. معلومات عن الفنان ماهر سليم صاحب شخصية زيكا في «بوجي وطمطم»

توفي اليوم الفنان ماهر سليم والذي يعتبر من الشخصيات التي أثرت في طفولتنا، فمن منا ينسى شخصية "زيكا" بمسلسل بوجي وطمطم، فهو صاحب الصوت الذي عشقناه منذ الصغر، بالإضافة إلى ظهوره بمسلسل "عالم سمسم" الشهير.

لم يقف الراحل ماهر سليم عند الأعمال الكارتونية، فقد شغل العديد من المناصب الإدارية منها مدير عام مسرح الطليعة، ورئيس البيت الفني للمسرح، مدير المهرجان القومي للمسرح المصري.

قدم سليم للمسرح العديد من الأعمال كممثل ومخرج منها «العيال تكسب، زمبليطة في المحطة، الزوبعة، الزيارة انتهت، حدث في وادي الجن، علاء الدين».

شخصية زيكا.. «الصديق الوفي والمشاغب بمسلسل بوجي وطمطم»

جسد الراحل الفنان ماهر عصام، شخصية زيكا خلال مسلسل بوجي وطمطم، والتي اتسمت بأنه الصديق المخلص لكافة أفراد المسلسل، فدائمًا ما يثير المتعة والمرح بسبب أفكاره التي تتسم بالجنون.

كان لشخصية زيكا بمسلسل بوجي وطمطم، صوت مميز جعل الكثير من الكبار والصغار يتعلقون به، فبمجرد سماع الصوت الذي اتسم بنبرة مرحة وكوميدية يجعلك تضحك بل وتتعرف عليه بدون النظر لوجه.

أثرت شخصية زيكا على الكثير من الأطفال، فكان يتسم زيكا بالمرح والمشاغبة، فكان دائمًا ما يثير المشاكل، بالإضافة إلى وقوعه في الكثير من العقبات، فكان الملاذ له هو "بوجي وطمطم".

ماهر سليم بتصريح سابق.. «اتعلقت بزيكا ونبرة صوته»

في أحد اللقاءات للراحل ماهر سليم، حيث حل ضيف ببرنامج "صاحبة السعادة" لإسعاد يونس، قال أنه تعلق بشكل كبير بشخصية زيكا، حيث أن نبرة صوتة باتت تسيطر عليه في الحياة العادية.

وسرد ماهر سليم أن أحد معارف المخرج رحمي أبلغه برغبة المخرج في لقائه، بناء على ترشيح منه ليقدم شخصية «زيكا»، قائلاً :«رحت، راح جايب العروسة بتاعة زيكا، وقاللي إنت تتخيل إن الراجل ده يتكلم إزاي.. قلتله ده راجل؟ طب اسمه إيه؟ قاللي اسمه زيكا، وإداني حلقة مكتوبة».

وأضاف: «قعدنا نجرب أصوات لغاية ما اختار الصوت بتاع زيكا، فطول الوقت هو ده الولد المشاغب الشقي».

لينك الحلقة..