الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخص حاول إدخال مخدرات لسجين بـ«سجن القناطر» بالقليوبية

حبس شخص
حبس شخص

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في ضبط شخص حاول إدخال مواد مخدرة، أثناء زيارة سجين داخل سجن القناطر، بمحافظة القليوبية.

البداية عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية، بضبط شخص حاول إدخال مواد مخدرة لسجين يقضى فترة عقوبته داخل السجن، وتبين أنه أثناء زيارة «ع ا أ» 56 سنة ضبط بحوزته 2 لفافة ورقية بيضاء اللون بداخل إحداهما 7 قطع حشيش والأخرى بها 8 أنابيب من الهيروين، للسجين «ي خ ع»، المودع بالسجن لقضاء فترة عقوبته بالسجن 7 سنوات للشروع في سرقة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للسجين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه.

الأجهزة الأمنية بالقليوبية سجن القناطر زيارة سجين داخل سجن القناطر إدخال مواد مخدرة القليوبية

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