النيابة تأمر بإعدام 6 أطنان دواجن ولحوم فاسدة بمطعم فى القاهرة

أمرت النيابة، الخميس، بحجز مسؤول عن مطعم وجبات جاهزة ضبط بحوزته 6 أطنان لحوم ودواجن فاسدة، كما قررت النيابة العامة بإعدام المضبوطات، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من رجال مباحث التموين يفيد بضبط (5,65 طن مقطعات لحوم ودواجن – عجينة سجق – زيت طعام – دقيق فاخر) بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخرن "بدون ترخيص" تابع لمطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.