الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مجمع المعمدانية يحتفل بحصول رئيسه على درجة الدكتوراة في اللاهوت

ر القس إسحق قلدس
ر القس إسحق قلدس زكي

احتفل مجمع المعمدانية المحافظة، بحصول الدكتور القس إسحق قلدس زكي، رئيس المجمع  على درجة الدكتوراة في اللاهوت من "هيريتج بابتست كوليج " بأمريكا .


يذكر أن الدكتور القس إسحق قلدس زكي رئيس مجمع المعمدانية المحافظة هو أحد معلمين اللاهوت المعروفين، وهو مدير كلية اللاهوت المعمدانية المحافظة ومقرها مدينة الشروق، وهو مولود بالإسكندرية في 1969، تزوج  من السيدة رانيا مسيحة في 1998، لديهما ثلاثة أبناء هم  جبريلا و ديفيد وريتشيل ، وحصل علي بكالوريوس الهندسة و بعد خدمة حافلة بالعطاء في مصر سافر الي امريكا عاش هناك لمدة 12 عام ، عمل هناك في مجال دراسته بالهندسة وتدرج في المناصب لكفاءته وامانته ، حصل علي درجة البكالوريوس في اللاهوت من كلية جورجيا المعمدانية ،  ثم رسم قساً للخدمة داخل الولايات المتحدة ومصر.
عاد الدكتور القس اسحق قدس الي مصر في مايو 2004  ، ليبدأ رحلة الخدمة الرعوية بمصر فقام بتأسيس مؤسسة غير حكومية لتلبية الإحتياجات الروحية والطبية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للمحيطين بالمؤسسة ، ثم انشأ كلية اللاهوت المعمدانية المحافظة المعتمدة من قبل الجهات الرسمية والدينية وهيئات الاعتماد في الولايات المتحدة بمصر والتي تبدأ عامها الدراسي الجديد في ١٠ سبتمبر الجاري.

 

كليتي لاهوت " المثال و اكسبلورنيشنز" تحتفلان بتسليم درجة الماجستير إلى 11 باحثً  في بني سويف.

جدير بالذكر أنه أقامت كلية لاهوت مجمع المثال بالشراكة مع كلية لاهوت "اكسبلورنيشنز" للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية، حفلًا لتسليم درجة الماجستير في العلوم اللاهوتية، إلى دفعة جديدة من الدارسين والباحثين بالكلية،  في قاعة الكنيسة المعمدانية ببني سويف. 

شهد الاحتفال الدكتور نادر ميشيل صدقي، مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وفروعها في أوروبا، والدكتور هاني سميح نائب مدير الكلية لشئون الطلبة والقس ملاك فايز مدير فرع  الكلية ببني سويف ، والمهندس مينا ميشيل صدقي مدير الدعم الفني للكلية وعدد من قيادات الكلية ونخبة من الرعاة والخدام من سائر المذاهب الإنجيلية وعدد من الشخصيات العامة  . 
 
صرح بذلك الزميل رضا عزت المتحدث الإعلامي للكلية، وأضاف أن الكلية لها عشرة فروع داخل مصر وثماني فروع داخل الوطن العربي وأوروبا، والمقر الرئيسي للكلية بولاية أوكلاهوما بأمريكا، ومقرها بمصر في شبرا 11 ش الشيخ وفروعها بمصر " القاهرة – اسكندرية – المنيا الاسماعيلية – الفيوم – بني سويف – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر " وفروعها بالدول العربية والأوروبية في العراق وانجلترا والسويد وايطاليا وهولندا والمانيا وبلجيكا وتركيا. وتقدم عدة برامج دراسية منها، بكالوريوس اللاهوت عربي وانجليزي، ودبلوم المشورة ودبلوم اللغات الكتابية ودبلوم الدفاعات، وماجستير اللاهوت وماجستير الإدارة المسيحية، وتصدر الكلية جريدة خاصة بها باسم " الرسالة " برئاسة تحرير رضا عزت ، وشعار الكلية، نحن ندرب قادة للتأثير في بلادهم.

كلية اللاهوت العلوم اللاهوتية الولايات المتحد الماجستير البكالوريوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

لجنة ضرائب المقاولين: الدولة نجحت في تقلص زمن الإفراج الجمركي بالنظام الجديد

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

إهدار مليارات الجنيهات على مشروع تأهيل الترع؟.. الحكومة توضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شركة إسرائيلية تبيع حصتها فى حقل غاز إلى الإمارات

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين

وزير الخارجية الإسرائيلى يلتقى سفير البحرين ويتسَّلم أوراق اعتماده فى تل أبيب (صور)