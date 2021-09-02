مجمع المعمدانية يحتفل بحصول رئيسه على درجة الدكتوراة في اللاهوت

احتفل مجمع المعمدانية المحافظة، بحصول الدكتور القس إسحق قلدس زكي، رئيس المجمع على درجة الدكتوراة في اللاهوت من "هيريتج بابتست كوليج " بأمريكا .



يذكر أن الدكتور القس إسحق قلدس زكي رئيس مجمع المعمدانية المحافظة هو أحد معلمين اللاهوت المعروفين، وهو مدير كلية اللاهوت المعمدانية المحافظة ومقرها مدينة الشروق، وهو مولود بالإسكندرية في 1969، تزوج من السيدة رانيا مسيحة في 1998، لديهما ثلاثة أبناء هم جبريلا و ديفيد وريتشيل ، وحصل علي بكالوريوس الهندسة و بعد خدمة حافلة بالعطاء في مصر سافر الي امريكا عاش هناك لمدة 12 عام ، عمل هناك في مجال دراسته بالهندسة وتدرج في المناصب لكفاءته وامانته ، حصل علي درجة البكالوريوس في اللاهوت من كلية جورجيا المعمدانية ، ثم رسم قساً للخدمة داخل الولايات المتحدة ومصر.

عاد الدكتور القس اسحق قدس الي مصر في مايو 2004 ، ليبدأ رحلة الخدمة الرعوية بمصر فقام بتأسيس مؤسسة غير حكومية لتلبية الإحتياجات الروحية والطبية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للمحيطين بالمؤسسة ، ثم انشأ كلية اللاهوت المعمدانية المحافظة المعتمدة من قبل الجهات الرسمية والدينية وهيئات الاعتماد في الولايات المتحدة بمصر والتي تبدأ عامها الدراسي الجديد في ١٠ سبتمبر الجاري.

كليتي لاهوت " المثال و اكسبلورنيشنز" تحتفلان بتسليم درجة الماجستير إلى 11 باحثً في بني سويف.

جدير بالذكر أنه أقامت كلية لاهوت مجمع المثال بالشراكة مع كلية لاهوت "اكسبلورنيشنز" للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية، حفلًا لتسليم درجة الماجستير في العلوم اللاهوتية، إلى دفعة جديدة من الدارسين والباحثين بالكلية، في قاعة الكنيسة المعمدانية ببني سويف.

شهد الاحتفال الدكتور نادر ميشيل صدقي، مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وفروعها في أوروبا، والدكتور هاني سميح نائب مدير الكلية لشئون الطلبة والقس ملاك فايز مدير فرع الكلية ببني سويف ، والمهندس مينا ميشيل صدقي مدير الدعم الفني للكلية وعدد من قيادات الكلية ونخبة من الرعاة والخدام من سائر المذاهب الإنجيلية وعدد من الشخصيات العامة .



صرح بذلك الزميل رضا عزت المتحدث الإعلامي للكلية، وأضاف أن الكلية لها عشرة فروع داخل مصر وثماني فروع داخل الوطن العربي وأوروبا، والمقر الرئيسي للكلية بولاية أوكلاهوما بأمريكا، ومقرها بمصر في شبرا 11 ش الشيخ وفروعها بمصر " القاهرة – اسكندرية – المنيا الاسماعيلية – الفيوم – بني سويف – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر " وفروعها بالدول العربية والأوروبية في العراق وانجلترا والسويد وايطاليا وهولندا والمانيا وبلجيكا وتركيا. وتقدم عدة برامج دراسية منها، بكالوريوس اللاهوت عربي وانجليزي، ودبلوم المشورة ودبلوم اللغات الكتابية ودبلوم الدفاعات، وماجستير اللاهوت وماجستير الإدارة المسيحية، وتصدر الكلية جريدة خاصة بها باسم " الرسالة " برئاسة تحرير رضا عزت ، وشعار الكلية، نحن ندرب قادة للتأثير في بلادهم.