حبس تشكيل عصابي تخصص في ترويج المخدرات بالخانكة

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، الخميس، بحبس تشكيل عصابى يضم عاطلًا ونجله بمنطقة سرياقوس بمدينة الخانكة، تخصصا في تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز الخانكة تفيد بقيام عاطل ونجله بتكوين تشكيل عصابى، فيما بينهما للاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية لحماية تجارتهما غير المشروعة، وباستهداف المتهمين، تم ضبطهما بمسكنهما بمنطقة سرياقوس دائرة المركز.

وهما «ح.ح.ع»، 48 سنة، عاطل، ونجله «ن.ح.ح»، 26 سنة، عاطل، وبحوزتهما بندقية وفرد خرطوش و7 طلقات من ذات العيار و400 جرام هيروين و300 جرام حشيش ومبلغ مالى 1340 جنيهًا و3 هواتف محمول.

بمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي كلفت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.