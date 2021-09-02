الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تنظم رحلة توعوية لأطفال تونس بالفيوم لزيارة القاهرة والجيزة

اطفال قرية تونس بالقيوم
اطفال قرية تونس بالقيوم داخل القلعة

نظمت، اليوم، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة توعوية  لأطفال قرية تونس التي تشتهر بالأعمال اليدوية والحرف الخزفية بمحافظة الفيوم لزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الأطفال وتعريفهم بمقومات مصر السياحية والأثرية وإبراز ما تذخر به مصر من حضارة عريقة وتراث وفنون متنوعة.

وتضمنت الزيارة منطقة أهرامات الجيزة حيث قام الأطفال بجولة عند الهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول والبانوراما، إلى جانب زيارة قلعة صلاح الدين وحديقة الأزهر، وقام هؤلاء الأطفال بالتقاط العديد من الصور التذكارية في هذه الأماكن، وأعربوا عن سعادتهم بالرحلة، ووجهوا الشكر للوزارة والهيئة على حرصها على تنظيم هذه الزيارة لهم.

وأوضحت الأستاذة إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، أن الهيئة أطلقت عدة مبادرات لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين والزائرين من بينها "الفيوم مش بعيد" و"اعرف بلدك" و"ايد×ايد"، وأضافت أن هناك تنسيق مستمر بين الوزارة والمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية لتنظيم ورعاية العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية بالمواقع السياحية والأثرية، وتنظيم عدد من المعارض لدعم أصحاب الحرف اليدوية.

وتعمل وزارة السياحة والآثار ضمن خطتها على رفع الوعي السياحي والأثري داخل المجتمع المصري بمختلف فئاته العمرية والمجتمعية، والتعريف بأهمية السياحة والآثار في دعم الاقتصاد القومى وأن يساهم كل فرد بالمجتمع على التنشيط والترويج للمواقع السياحية والأثرية بمختلف محافظات مصر وترك انطباعات جيدة لدى السائحين القادمين الى مصر لتكرار زياراتهم .

تنشيط السياحة محافظات مصر محافظة الفيوم اعرف بلدك وزارة السياحة والآثار تنشيط السياحة الداخلية الأعمال اليدوية قرية تونس

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