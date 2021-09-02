الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين القاهرة»: نفحص 461 طلبا لمشروع «جمعيتي» لشباب الخريجين

جمعيتي
جمعيتي

قال اللواء عبد النعيم حامد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إنه تم استقبال 461 متقدم لمشروع جميعتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة للقسم الثالث، وهم ممن تم تسجيلهم من قبل في قاعدة البيانات بوزارة التموين والتجارة الداخلية بإدارة المشروع خارج نطاق القسمين الأول والثاني، والذي يضم مبادرة حياة كريمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف حامد، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم فحص الطلبات المتقدمة من شباب الخريجين خلال أسبوعين وعمل كشف رقم واحد وهو من يستوفي كافة الشروط والأوراق المقدمة من خلال حافظة مستندات وتقديم إقرار بعدم استفادة أقاربه أو والديه حتى الدرجة الرابعة بمشروع تمويني مثل مخبز أو مستودع بوتاجاز، وبالتالي هؤلاء لا تنطبق عليهم الشروط، والكشف الثاني هو عدم استيفاء الشروط ويتم رفع هذه الكشوف ويتم إرسالها إلى ديوان عام الوزارة إدارة مشروع جمعيتي وبعدها يتم البدأ في المعاينة المبدئية لمن انطبقت عليهم الشروط.

وقال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إن مشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة والمراحل السابقة يقوم بتوفير مابين فرصتين إلى ثلاث فرص عمل مباشرة، وهو من المشروعات العامة التي تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية الاهتمام بها.

وأكدحامد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتوسع في فروع ومنافذ جمعيتي باعتبارها أكبر شبكة للتجارة الداخلية وتشبه المجمعات الاستهلاكية الصغيرة، حيث يتم التعاقد مع شركات تجارة الجملة بعد الانتهاء من المعاينات والتشطيبات لتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال مخازن تجارة الجملة لصرفها على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية أسوة ببدالي التموين.

استقبال مديرية التموين بالقاهرة قاعدة البيانات مشروعات

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وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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