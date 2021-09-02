500 طالب يسجلون رغباتهم بمكتب تنسيق جامعة القناة

حرص الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، على تفقد سير العمل داخل مكتب التنسيق بالجامعة في مرحلته الثانية، يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور محمد غنيم مدير مكتب التنسيق بالجامعة.

وأشاد زكي بمستوى الأداء داخل مكتب التنسيق والإلتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية .

وحرص زكي على توجيه الأسئلة للطلاب حول مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم من خلال مكتب الجامعة وجاءت الردود إيجابية خاصة مع توافر عدد كبير من الإداريين لتوجيه الطلاب إلى كيفية كتابة الرغبات حسب البعد الجغرافي.

وقال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم تجهيز ثلاثة معامل للحاسب الآلي بمسرح رعاية الشباب لاستقبال الطلاب الناجحين بالثانوية العامة وأولياء أمورهم لتدوين رغباتهم بالكليات التي يريدونها عبر 100 جهاز حاسب آلي حديث معد لهذا الغرض.

وأضاف الدكتور محمد غنيم ، المدير التنفيذى لمكتب التنسيق أن هذه المرحلة تنهي أعمالها يوم السبت القادم ٤ سبتمبر حيث يعمل بمكتب 60 موظفا و60 طالبا متطوعا، لدعم ومساندة الناجحين بالثانوية العامة أثناء كتابة رغباتهم بسهولة ويسر شديدين

ويتم العمل تحت إشراف كلا من الدكتور أحمد يحي مشرف التنسيق الإلكترونى والدكتور محمود فتحى مشرف التنسيق اليدوي.

وعلى الجانب الآخر أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن بدء خطة تلقي اللقاح داخل جامعة قناة السويس الأحد المقبل وذلك بعد التشغيل التجريبي الذي استمر على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق 1 و2 سبتمبر الجارى.

خطة شاملة بجامعة قناة السويس

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة لمقر الإدارة الطبية حيث يبدأ التشغيل المبدئي لحملة التطعيم بالجامعة، يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهدى فرج أمين عام الجامعة.

خطة شاملة بجامعة قناة السويس

وأشار زكي إلى أن هناك 4 نقاط للتطعيم داخل الجامعة بالإدارة الطبية، كلية التجارة، كلية الطب ووحدة متحركة تعمل وفق جداول تنظيمية تيسيرًا على جميع منتسبيها.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تخصيص 50 ألف مصل لجامعة قناة السويس تم استلام 10 آلاف مصل كمرحلة أولى، خمسة آلاف جرعة أولى، وخمسة آلاف للجرعة الثانية بنسبة 25% من الحصة المخصصة لجامعة قناة السويس.

وأكمل رئيس الجامعة أن اللقاح يتم بمصل "سينوفاك"؛ ويعد التحصين بهذا اللقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة والحد من أعراضها ومواجهة التطورات المحتملة للجائحة.

خطة شاملة بجامعة قناة السويس

هذا وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من عمليات التطعيم قبل بدء العام الجامعي الجديد، معلنًا عن وضع خطة شاملة لاستكمال تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد بالجامعة، ووضع آليات التنفيذ والمتابعة المستمرة بكل دقة، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمواجهة وتذليل أى عقبات محتملة، وذلك في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطعيم عناصر المنظومة الجامعية في الدولة المصرية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ضد فيروس كورونا استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022.