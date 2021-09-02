«صناعة الوفد»: جهود القيادة السياسية لتنمية الصعيد أصبحت واقعًا ملموسًا

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، عضو الهيئة العليا، إن جهود القيادة السياسية للنهوض بصعيد مصر، أصبحت واقعاً ملموساً ، فبدلاً من أن كان الصعيد يعاني من أعلى معدلات للفقر والبطالة، وأنه بيئة طاردة للسكان، أصبح منذ عام 2014، على خارطة الاهتمام من قبل القيادة السياسية، وأصبح الآن عنصراً هاماً من عناصر تحقيق التنمية المستدامة لمصر.

وأشار قوطة، في بيان له، إلى أن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدركت يقيناً أن محافظات الصعيد تمتلك العديد من المقومات سواء المادية أو البشرية التي تؤهلها لتكون مركزاً صناعياً وتجاريا هاما للدولة المصرية، ومن ثم سعت الدولة لتحسين البنية الأساسية وتطوير المرافق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كأول خطوة من خطوات تأهيل محافظات الصعيد.

وفي إطار الاهتمام بتأهيل محافظات الصعيد محليا، أكد رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن وزارة التنمية المحلية وضعت برنامجا مخصصا من أجل تأهيلها للتخطيط والتشغيل وإدارة مواردها محليًا، سعيا لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطبيق اللامركزية والتخطيط التشاركى بين المحافظات وجهات الدولة المركزية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، بما يساهم في تحقيق خطة التحول الرقمي.

وأكد أن الصعيد شهد نهضة غير مسبوقة في مجال تنمية المناطق الصناعية والاستثمارية، وتوفير المكون المحلي بقيمة 4 مليارات جنيه، لاستكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بتمويل 2 مليار جنيه من مخصصات البنك الدولي، مما يساهم ذلك في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة لمنتجات محافظات الصعيد.

وأشاد قوطة، باهتمام الرئيس المنشود في تحقيق تنمية وتطوير محافظات الصعيد، حيث كان أول اهتماماته توجيهاته بتحويل مدن صعيد مصر إلى مدن متكاملة وجعل محافظات الصعيد محافظات متكاملة وتكون جاذبة للسكان .