أول أيام عرضه.. «ماكو» يزيح «الإنس والنمس» من صدارة الإيرادات

نجح فيلم “ماكو” في احتلال المركز الأول بشباك التذاكر مع أول أيام عرضه أمس الأربعاء، حيث أزاح فيلم “الإنس والنمس” من الصدارة، بعد أن تخطى حاجز النصف مليون، محققًا إيرادات قدرها 547 ألف جنيه، فيما حقق فيلم “الإنس والنمس” إيرادات وصلت إلى 456 ألف.

وكان صناع فيلم “ماكو” قد نظموا يوم -الثلاثاء الماضي- عرضًا خاصًا بإحدى دور السينما بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور إعلامي وصحفي كبير.

برومو الفيلم تخطى 7 مليون مشاهدة

يشار إلى أن الإعلان الرسمي لفيلم “ماكو” تخطى حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وذلك بعد طرحه بعدة أيام، وكانت الجهة المنتجة لفيلم “ماكو” قد سبق وطرحت الأفيش الدعائي للفيلم، حيث تصدرته صورة قرش مفترس، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الأفيشات المبدئية للفيلم، والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة.

وفي سياق متصل بدأ عرض فيلم “ماكو” جماهيريًا -أمس الأربعاء- بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، حيث بدأ الإعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات، وتدور أحداثه عند العبارة سالم اكسبريس الغرقانه في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.

صناع وأبطال الفيلم

الفيلم إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم، ومحمد حفناوي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي.