الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول أيام عرضه.. «ماكو» يزيح «الإنس والنمس» من صدارة الإيرادات

ماكو
ماكو

نجح فيلم “ماكو” في احتلال المركز الأول بشباك التذاكر مع أول أيام عرضه أمس الأربعاء، حيث أزاح فيلم “الإنس والنمس” من الصدارة، بعد أن تخطى حاجز النصف مليون، محققًا إيرادات قدرها 547 ألف جنيه، فيما حقق فيلم “الإنس والنمس” إيرادات وصلت إلى 456 ألف.
وكان صناع فيلم “ماكو” قد نظموا يوم -الثلاثاء الماضي- عرضًا خاصًا بإحدى دور السينما بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور إعلامي وصحفي كبير.

برومو الفيلم تخطى 7 مليون مشاهدة

 يشار إلى أن الإعلان الرسمي لفيلم “ماكو” تخطى حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وذلك بعد طرحه بعدة أيام، وكانت الجهة المنتجة لفيلم “ماكو” قد سبق وطرحت الأفيش الدعائي للفيلم، حيث تصدرته صورة قرش مفترس، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الأفيشات المبدئية للفيلم، والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة.

وفي سياق متصل بدأ عرض فيلم “ماكو” جماهيريًا -أمس الأربعاء- بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، حيث بدأ الإعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات، وتدور أحداثه عند العبارة سالم اكسبريس الغرقانه في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.

صناع وأبطال الفيلم

الفيلم إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم، ومحمد حفناوي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي.

المركز الأول التواصل الاجتماعي نصف مليون البرومو الرسمي فيروس كورون الإعلان الرسمي لفيلم ماكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

وصول جثمان الفنان ماهر سليم لمسجد السيدة نفيسة استعدادًا لصلاة الجنازة

الرئيس السيسى وأبومازن يعقدان جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

مصر «تريند» بالسعودية.. السر في بطولة «شرقاوي»

لجنة التجارة الداخلية بالمستوردين: القطاع الاستهلاكي أحد محركات النمو الاقتصادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

ماجد حبته

تقاسم التكاليف.. أم زيادة الجزية؟!

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مؤسسة إسرائيلية متطرفة تقتحم مدرسة فى بيت لحم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال قبالة ساحل غزة