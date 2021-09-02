الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

وصول جثمان الفنان ماهر سليم لمسجد السيدة نفيسة استعدادًا لصلاة الجنازة

جنازة الفنان ماهر
جنازة الفنان ماهر سليم

وصل، منذ قليل، جثمان الفنان الراحل ماهر سليم لمسجد السيدة نفيسة، استعدادًا لإقامة صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، وذلك بحضور عدد من أفراد الأسرة والعائلة.

ورحل عن عالمنا، مساء أمس الأربعاء، الفنان ماهر سليم بعد صراع مع المرض وتعرضه لأزمة صحية وتدهور حالته خلال الأيام الأخيرة، دخل على إثرها لأحد المستشفيات بدار السلام، وتقام صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، ويشيع الجثمان لمقابر الأسرة بالفيوم.

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ونعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان ماهر سليم، عقب وفاته المنية أمس الأربعاء بعد تعرضه لوعكة صحية، ، ودعا «مختار» الله أن يتغمد الراحل برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ويعتبر الفنان أحد أشهر نجوم المسرح، وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتليفزيون والمسرح، وكان آخر أعمال الفنان الراحل فيلم "وقفة رجالة" بطولة سيد رجب، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وشريف دسوقي.

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جنازة الفنان ماهر سليم

حصل الفنان الراحل ماهر سليم على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج، وكانت شخصية "زيكا" في مسلسل الأطفال الشهير بوجي وطمطم نقطة انطلاقه وسبب شهرته، وأيضًا من خلال أعماله مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين وأيضًا المخرج خالد يوسف.

كان الفنان الراحل عضوا بفرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، حيث حصل بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية على منحة بفرقة لوسيرنير بفرنسا عام ١٩٨٢، ومنحة أيضا بأكاديمية الدراما بروما قسم الإخراج عام ١٩٩٢.

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جنازة الفنان ماهر سليم

وشغل الفنان ماهر سليم العديد من المناصب داخل وزارة الثقافة المصرية، حيث تولى منصب نائب مدير فرقة مسرح الطليعة عام ٢٠١٠، مدير فرقة مسرح الطليعة عام ٢٠١٢، رئيس البيت الفني للمسرح عام ٢٠١٣، ومستشار لرئيس قطاع الإنتاج الثقافي عام ٢٠١٤، كما كان مدير المهرجان القومي للمسرح عام ٢٠١٣.

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل بالمسرح: زنزانة المجانين، المغنية الصلعاء، العسل عسل والبصل بصل، القاهرة ٨٠، العيال تكسب، زمبليطة في المحطة، الزوبعة، الزيارة انتهت، حدث في وادي الجن، علاء الدين، وغيرها.

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جنازة الفنان ماهر سليم

وعمل بالعديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها: اليوم السادس، فتوة الناس الغلابة، المهاجر، المصير، خيانة مشروعة، الفاجومى، حظر تجول، وفي التليفزيون: بين عالمين، فرقة ناجي عطا الله، حليم، الإمام المراغي، أرابيسك، زيزينيا، بوابة الحلواني، وكان أشهر أدواره مسلسل «بوجي وطمطم» الشهير في دور زيكا. 

جنازة الفنان ماهر سليم
جنازة الفنان ماهر سليم
جنازة الفنان ماهر سليم
جنازة الفنان ماهر سليم
جنازة الفنان ماهر سليم
جنازة الفنان ماهر سليم
جنازة الفنان ماهر سليم
جنازة الفنان ماهر سليم
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وصول جثمان الفنان ماهر سليم لمسجد السيدة نفيسة استعدادًا لصلاة الجنازة

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