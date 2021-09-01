الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 90.3% زيادة فى الصادرات المصرية للسعودية خلال شهر

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر إلى المملكة السعودية شهدت ارتفاعًا بنسبة 90.3% خلال شهر، لتسجل 177.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 93 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 84 مليون دولار.
ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها جاءت فى المرتبة الأولى بين أهم صادرات مصر للسعودية بقيمة 63.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 11.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 51.6 مليون دولار بنسبة 440.9%، يليها صادرات آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 11.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 2.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 9.5 مليون دولار بنسبة 417.1%.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من حديد وصلب للسعودية سجلت 11.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 8 ملايين دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 3.7 مليون دولار بنسبة 46.7%، وصادرات فواكه وأثمار صالحة للأكل بقيمة 11.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 11.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 617 ألف دولار بنسبة 5.6%، وبلغت صادراتمحضرات غذائية متنوعة 9.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 2.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 6.8 مليون دولار بنسبة 253.6%.
كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو  2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية  بنسبة  96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة   81.4٪، فواكة طازجة بنسبة  70.9 ٪.

بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة  بنسبة 48.1 ٪ ، منتجات ألبان  بنسبة 29.2 % ، أثاث  بنسبة  19.8 ٪ ، مستحضرات عطور وتجميل  بنسبة 9.4 ٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4 ٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة  بنسبة  16.8 ٪، لحوم بنسبة  48.6 ٪ ، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7 ٪. 

الاحصاء مصر صادرات السعودية واردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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