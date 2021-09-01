الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات الملتقى المسرحى الـ 44 لطلاب جامعة طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت مساء اليوم فعاليات الملتقى المسرحي الـ 44 لطلاب جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث يتنافس في الملتقى 7 عروض مسرحية لطلاب كليات العلوم، والزراعة، والتمريض، والحقوق، والهندسة، والتجارة، والطب البشرى، والذي تستمر فعالياته حتى 8 سبتمبر الجارى، بمسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة، والذي تنظمه إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومجلس اتحاد طلاب الجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، على ضرورة الاهتمام بممارسة الأنشطة المسرحية والفنية داخل الجامعة، حيث إنها تعتبر القوة الناعمة التي تحرص الجامعة على دعمها، بما يساهم فى ترسيخ القيم الثقافية وغرس مشاعر الانتماء في نفوس الشباب.

أشار الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الملتقى يمثل فرصة كبيرة وحقيقية لدعم واكتشاف الطلاب الموهوبين، وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل تلك المواهب وتنميتها.

أوضح الدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، أن الملتقى المسرحي بدأ أولى فعالياته اليوم بعرض مسرحي "الزير سالم" لطلاب كلية العلوم، بحضور الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، والدكتور سمير محمد على منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد القصير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، إن العروض المسرحية بدأت الساعة السادسة مساءً اليوم بعرض مشاركة لجنة التحكيم التي تضم مجدى الحمزاوى "ناقد ومخرج المسرحي"، السيد فجل "مخرج مسرحي"، وسمير زيدان "مصمم ديكور مسرحي".

إنطلاق الملتقى المسرحي الـ السيسي لطلاب جامعة طنطا وتنافس عروض

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