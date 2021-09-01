نواب محافظ القاهرة يشهدون احتفالات زواج غير القادرات (صور)

شهد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، الأربعاء، حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية والثانوية العامة.

وكرم نائب المحافظ خلال الحفل المقام بدور أيتام الزيتون والأميرية الطلاب المتفوقين بالشهادة الإعدادية والثانوية العامة بحضور رئيس حى الزيتون.

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في سياق آخر، شارك إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية فى حفل زفاف جماعى بنادى مدينة نصر للتضامن الاجتماعي بدعوة من جمعية "خير القلوب الطيبة"، بحضور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن بالقاهرة وخيري أمام شحاتة مدير عام شرق مدينة نصر للتضامن والعميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر وضم الحفل زفاف ٧ فتيات ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس السيسي.

شهد محافظ القاهرة حفل الختام الذى أقامته وزارة الشباب والرياضة للموسم الأول لمسابقة Talent بالعربى لاكتشاف المواهب الفنية والرياض

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ية والأدبية والاجتماعية على مستوى الجمهورية والذى أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

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