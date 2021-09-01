الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى يعلن مقتل 18 حوثيًا فى كمين مسلح شرقى البلاد

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، بمقتل 18 عنصراً من مسلحي الحوثيين في كمين بجبهة المشجع غربي محافظة مأرب الواقعة شرقي البلاد. 

وقال موقع"سبتمبر نت"، الناطق باسم الجيش إن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركزاً استهدف تحركات الميليشيا في الجبهة ذاتها، وألحقت بها خسائر في العتاد والأرواح، دون ذكر مزيد من التفاصيل. 

وحتى اللحظة لم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر، ومنذ أشهر يهاجم الحوثيون محافظة مأرب الاستراتيجية بمختلف الأسلحة بهدف السيطرة عليها كونها تعد أهم معاقل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

الجدير بالذكر، حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، أمس، مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي غرب محافظة مأرب، خلال معارك عنيفة أسفرت عن تكبيد الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال مصدر عسكري يمني -حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمني- إن الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير عدّة مواقع في جبهة الكسارة، وسقوط العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية ما بين قتيل وجريح .

وأضاف أن مدفعية الجيش دمرت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها، وأن الجيش استعاد وحدتين تابعتين للميليشيا بما عليها من عتاد، إضافة إلى أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وتخوض قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة، في مختلف جبهات القتال على أطراف محافظة مارب، وسط تراجع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي.

والإثنين الماضي، أفاد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بمقتل 23 عنصرا من مسلحي الحوثيين، في معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد. 

وقال موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش، "إن معارك عنيفة يخوضها رجال الجيش والمقاومة الشعبية على امتداد مسرح العمليات القتالية بجبهة الكسارة، غربي مأرب". 

الجيش اليمني المشجع غربي محافظة مأرب الحكومة اليمنية مارب

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وائل لطفي

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