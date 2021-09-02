أحمد حلمى يقرر تأجيل فيلمه استعداد لمسلسله الجديد فى رمضان

قرر الفنان أحمد حلمي أن يخوض السباق الرمضاني هذا العام من خلال عمل جديد يقدمه مع قناة "إم بي سي"، وتعاقد خلال الأيام الماضية الفنان على مسلسل درامي جديد يبدأ تصويره في الفترة القادمة ليكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022.

وكان حلمي يستعد لتصوير فيلمه الجديد "إكس"، والذي كان يستعد لتصوير بعدما انتهى من التحضيرات النهائية له ، ليؤجل عودته إلى السينما بعد غياب استمر لمدة عامين، منذ عرض آخر أفلامه «خيال مآتة»، الذى لم يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ويحمل الفيلم الجديد اسم «إكس»، ويبدأ تصويره عقب انتهاء الموسم الرمضاني وكذلك عقب انتهاء الشركة المنتجة من اختيار فريق العمل، الذي يضم كلاً من روبى ونسرين أمين.

ولكن قرر حلمي التوقف عن تحضيرات الفيلم بسبب انشغاله في التحضير لمسلسله الجديد، الذي لم يستقر حتى الآن على اسمه.

ويستعد النجم أحمد حلمي لخوض السباق الرمضاني المقبل بعد غياب عن الدراما استمر لنحو 28 عامًا، منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" عام ١٩٩٣، وتلاها ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل الجماعة، وظهور خاص في مسلسل "الاختيار 2" والذي كان ظهور بسيط ولكن أحدث ضجة كبيرة.

وقرر أحمد حلمي أيضًا تأجيل تحضيرات مسلسله الجديد، "النجيب" إلى أجل غير مسمى وهو المسلسل المأخوذ عن إحدى روايات الأديب العالمي نجيب محفوظ، وكذلك تأجيل قراءة عدة سيناريوهات عرضت عليه، للتركيز في الفيلم الجديد.

آخر أعمال أحمد حلمي

يذكر أن آخر أعمال حلمي السينمائية، فيلم "خيال مآتة"، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى وشارك في بطولته منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيوم فؤاد، وانتصار، وعبد الرحمن أبو زهرة، ولطفى لبيب، وأنعام سالوسة، محمود الليثي، ياسر الطوبجى، رشوان توفيق وضيف الشرف حسن حسني وتم طرحه فى موسم عيد الأضحى عام 2019.