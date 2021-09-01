الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تعرف على تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

طقس
طقس

تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية تصدرت حالة الطقس محركات البحث نتيجة للموجة الحارة التي شهدتها المحافظات والتي تخطت الـ٤٠ درجة وتسببت في إصابة الكثير من المواطنين على مدار الأيام الماضية بضربة شمس.

 

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة رطبا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون حارا رطبا في القاهرة الكبرى والوجه البحري ويميل للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، ويستمر الطقس ليلاً معتدل الحرارة رطبا في القاهرة وباقي أنحاء مصر.

 

وأضاف: يظل حالة البحر المتوسط معتدلا، ويكون ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، كما تستمر حالة البحر الأحمر مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف، واتجاه الرياح شمالي غربي على البحرين.

 

توقعات درجات الحرارة اليوم

 

تكون درجة الحرارة في القاهرة المتوقعة اليوم للعظمي 35 درجة، والصغري 25 درجة، وتنخفض المحسوسة إلى 38 درجة، وفي الإسكندرية 32-25 والمحسوسة 35 درجة ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الأقصر 43-27، أسوان 45-27، الفيوم 37-26، إدفو 45-27، قنا 42-26، سوهاج 39-24، أسيوط 38-24، بني سويف 37-26 درجة وتكون في الوادي الجديد 42-27، المنيا 38-24، سيوة 38-25، حلايب 36-26، أبوسمبل 43-26، شلاتين 40-27 درجة.

 

توقعات حالة الطقس غدًا

 

وأشار شاهين إلى أن حالة الطقس غدًا ستكون قريبة من اليوم في شمالاً بينما تنخفض درجات الحرارة في شمال الصعيد وجنوبه عن اليوم بحوالي درجة واحدة حيث سيشهد موجة حارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، بينما سيكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهار فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.

 

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس على القاهرة والوجه البحري العظمي 36 ودرجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وفى جنوب سيناء 39-42، وفي شمال الصعيد 38-40، وفى جنوب الصعيد 43-45، وفي السواحل الشمالية 31-34 درجة.

 

وعن طقس الجمعة أوضح أن طقس سيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وأكد شاهين انه لن تطرأ اي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس خلال تلك الأسبوع مطالبًا من المواطنين متابعة نشرات الجوية التي تنشرها هيئة الأرصاد.

درجات الحرارة المحافظات شمس اصابة للأرصاد التنبؤات الجوية السواحل الشمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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