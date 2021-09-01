الأمم المتحدة: 529 مهاجرًا غرقوا قبل الوصول لجزر الكنارى

أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 529 مهاجرًا قد لقوا مصرعهم غرقا في أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية خلال العام الجاري.

وأشارت الوكالة - حسبما نقلت قناة "يويو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء - أنه بذلك قد ارتفعت حصيلة وفيات المهاجرين على مسار المحيط الأطلسي البحري إلى الجزر، لافتة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، حيث إن الوكالة لم تحتسب الأشخاص الذين اختفوا في البحر دون أن يتم الإبلاغ عن فقدهم أو العثور على جثامينهم.

ويعد مسار المحيط الأطلسي أحد أخطر المعابر البحرية الخطرة إلى أوروبا.

وفي سياق متصل، تعهد وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي بدعم دول الجوار الأفغاني لمساعدتها على استقبال الفارين من نظام طالبان الجديد، ومنع اندلاع موجة جديدة من الهجرة إلى أوروبا.

وعقب اجتماعهم في بروكسل قال الوزراء في بيان ختامي، إن الاتحاد الأوروبي "عازم على العمل لمنع تكرار حركات الهجرة غير الشرعية واسعة النطاق وغير المنضبطة، التي تمت مواجهتها في الماضي باستجابة منسقة ومنظمة".

وأضاف الوزراء أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه للبلدان المجاورة لأفغانستان "لضمان حصول المحتاجين على الحماية الملائمة، في المنطقة بشكل أساسي".

وجاء الاجتماع بعد يوم من رحيل آخر جندي أمريكي عن مطار كابل، لتنتهي بذلك 20 عاما من الوجود الأمريكي في أفغانستان.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من المرجح تنفيذ هجوم إرهابي جديد على مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول خلال الأيام المقبلة، متعهدًا بمواصلة تعقّب تنظيم "داعش" الذي تبنى المسئولية عن تنفيذ هجوم الخميس، فيما قال إن عمليات إجلاء المدنيين من المطار لا تزال مستمرة رغم خطورة الوضع.