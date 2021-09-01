الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: 529 مهاجرًا غرقوا قبل الوصول لجزر الكنارى

الهجرة
الهجرة

أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 529 مهاجرًا قد لقوا مصرعهم غرقا في أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية خلال العام الجاري.

وأشارت الوكالة - حسبما نقلت قناة "يويو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء - أنه بذلك قد ارتفعت حصيلة وفيات المهاجرين على مسار المحيط الأطلسي البحري إلى الجزر، لافتة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، حيث إن الوكالة لم تحتسب الأشخاص الذين اختفوا في البحر دون أن يتم الإبلاغ عن فقدهم أو العثور على جثامينهم.

ويعد مسار المحيط الأطلسي أحد أخطر المعابر البحرية الخطرة إلى أوروبا.

وفي سياق متصل، تعهد وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي بدعم دول الجوار الأفغاني لمساعدتها على استقبال الفارين من نظام طالبان الجديد، ومنع اندلاع موجة جديدة من الهجرة إلى أوروبا.

وعقب اجتماعهم في بروكسل قال الوزراء في بيان ختامي، إن الاتحاد الأوروبي "عازم على العمل لمنع تكرار حركات الهجرة غير الشرعية واسعة النطاق وغير المنضبطة، التي تمت مواجهتها في الماضي باستجابة منسقة ومنظمة".

وأضاف الوزراء أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه للبلدان المجاورة لأفغانستان "لضمان حصول المحتاجين على الحماية الملائمة، في المنطقة بشكل أساسي".

وجاء الاجتماع بعد يوم من رحيل آخر جندي أمريكي عن مطار كابل، لتنتهي بذلك 20 عاما من الوجود الأمريكي في أفغانستان.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من المرجح تنفيذ هجوم إرهابي جديد على مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول خلال الأيام المقبلة، متعهدًا بمواصلة تعقّب تنظيم "داعش" الذي تبنى المسئولية عن تنفيذ هجوم الخميس، فيما قال إن عمليات إجلاء المدنيين من المطار لا تزال مستمرة رغم خطورة الوضع.

الهجرة الهجرة التابعة للأمم المتحدة المحيط الأطلسي اوروبا المعابر البحرية حصيلة وفيات المهاجرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

علامات فى الأظافر تدل على نقص في الفيتامينات.. تعرف عليها

«الرياضيات بالإنجليزية».. تفاصيل المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي

بدأت بالشتائم وانتهت بالمعايرة.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوى

الكويت تخاطب مصر لتحديد «السعة المقعدية» استعدادا لاستئناف الطيران

تصل درجة الحرارة لـ46.. هيئة الأرصاد تحذر من طقس الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

على بعد خطوات من القمة الثلاثية

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أثار غضب بينيت.. أمريكا تعلق على لقاء جانتس وعباس

إسرائيل: اعتزام أمريكا إعادة فتح قنصليتها بالقدس يزعزع حكومة بينيت

«صحيح وخاطئ».. كيف ترى إسرائيل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان؟