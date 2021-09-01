رجائي عطية يلتقي نقيب شمال الدقهلية ويوافق على خدمات لمحامي الفرعية

التقى رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب بمكتبه بالنقابة العامة، نقيب محامي شمال الدقهلية محمد الصياد، وعضو مجلس الفرعية أحمد منصور، في لقاء ساده الود والاستماع لمطالب الجمعية العمومية بشمال الدقهلية.

وقال أحمد منصور، عضو مجلس الفرعية، مقرر لجنة العلاج، إنه خلال لقائهم مع النقيب العام، تم طرح احتياجات نقابة المحامين بشمال الدقهلية، وأسفر ذلك عن استلام مصاريف فرش غرف المحامين بمحاكم شمال الدقهلية ـ الكراسي ـ والتي سيتم امداد الغرف بها عقب الانتهاء منها في القريب العاجل.

أضاف منصور أنه تمت الموافقة المبدئية على صرف عدد 5 تكييف تمهيدًا لمعاينة اللجنة الفنية المختصة، على جميع الغرف وتقييم تكيفاتها وعمل تقرير فني بذلك، مشيرًا إلى أنه تم تثبيت الأستاذة/ دنيا بهاء الدين حسن زوجه المرحوم / شوكت شلباية المحامي (شئون قانونية).