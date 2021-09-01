الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يناقش خطة رصف الطرق منتهية المرافق ضمن «حياة كريمة»

اجتماع حياه كريمه
اجتماع حياه كريمه بالمنوفيه

ناقش اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، خلال اجتماع اليوم، الموقف الحالي للطرق التي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بها بمركزي أشمون والشهداء، وذلك للبدء في رصفها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام ورؤساء مركزي أشمون والشهداء، ومدير عام غاز مصر، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير مديرية الطرق، ومدير الشركة المصرية للاتصالات، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الترفيق وإعداد تقرير بكافة الطرق التي تم الانتهاء من إدخال المرافق بها من حيث الصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات تمهيداً للبدء في خطة الرصف لربط القرى بالطرق الرئيسية.

كما تمت مناقشة نسب تنفيذ توصيل المرافق بنطاق مركزي الشهداء وأشمون ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشدداً بتذليل المعوقات لسرعة الإنجاز وزيادة نسب تنفيذ الأعمال خلال مدة زمنية قصيرة.

وأكد ضرورة التنسيق الكامل بين كل الجهات الخدمية والمتابعة اليومية لضمان سرعة إنهاء الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المقررة، كون المبادرة مشروعًا قوميًا وحيويًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفي.

المنوفية مستوى المصرية ابراهيم احمد مياه الشرب والصرف الصحي رصف الطرق الطرق الرئيسية المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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