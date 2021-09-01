«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ116 موظفا بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لعدد 116 موظفا بجامعة جنوب الوادي، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد اعتمد حركة تسويات دفعة جديدة شملت 1465 موظفًا من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، شملت 31 جهة حكومية، فى مقدمتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بعدد 643 موظفا، يليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدد 149 موظفا، ثم مستشفى معهد ناصر بعدد 110 موظفين.

وينظم شروط إعادة التعيين أو التسوية بالمؤهل الأعلى نص المادة 189 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته، والتى تجيز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف بشرط أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أي قبل 2 نوفمبر 2016، والحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وأن يكون الموظف قائما بالعمل عند تقديم الطلب بإعادة التعيين.

