مصرع عامل سقط من أعلى مصنع بمدينة السادات

لقى عامل في مصنع بمدينة السادات في محافظة المنوفية مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من "جمالون" أعلى المصنع أثناء عمله في إصلاحه، ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، فيما نقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ التي باءت بالفشل.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا مأمور من مركز شرطة مدينة السادات، يفيد بمصرع "عمر.ع.م" في العقد الثالث من العمر، من مركز كفر الزيات، جراء سقوطه من مكان مرتفع في أحد المصانع بالمدينة.

وبالانتقال والفحص تبين أن العامل توفي عقب سقوطه مباشرة وتم من أعلى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.