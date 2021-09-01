محافظ بورسعيد يشهد انطلاق المؤتمر الاقتصادي لمشروعات العاصمة الإدارية (صور)

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، انطلاق المؤتمر الاقتصادي الأول لمشروعات العاصمة الإدارية، والمقام بأحد المشروعات السياحية الجديدة في غرب المحافظة.

محافظ بورسعيد يشهد انطلاق المؤتمر الاقتصادي

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر من رجال الجيش والشرطة، وتقديم التحية لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

محافظ بورسعيد يشهد انطلاق المؤتمر الاقتصادي

وأشار المهندس سامح حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة بمجال الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة والمنظمة للمؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن العاصمة الإدارية الجديدة، والتعرف على سبب إنشائها، وطرح دراسات جدوى للاستثمار بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وتنظيم ورشة عمل للاستثمار في العاصمة الإدارية، مؤكدا على أن رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، نجح في وقت قياسي في تحقيق معجزات على أرض مصر، وأنه لولا ما تشهده مصر من أمن وأمان ومسيرة تنمية غير مسبوقة ما كان قد أنشأت العاصمة الإدارية وما نُظم هذا المؤتمر.

محافظ بورسعيد يشهد انطلاق المؤتمر الاقتصادي

- أهداف المؤتمر

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بأهمية مشروع العاصمة الإدارية، وإلقاء الضوء عليه للمساعدة على جذب الاستثمار بها عن طريق طرح دراسات جدوى للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن شرح الإنجازات المحققة فعليًا خلال الثلاث سنوات الماضية، بجانب إقامة معرض عقاري لمدة 3 أيام بمشاركة نخبة من خبراء التطوير العقاري من كبرى شركات الرائدة في المجال العقاري بمصر، لعرض ملفات استثمارية قوية بمشروعات العاصمة على رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى عرض تلك الدراسات والمشروعات على رؤساء مجالس إدارات شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض.

محافظ بورسعيد يشهد انطلاق المؤتمر الاقتصادي

يشارك بالمؤتمر كل منالدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والعميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية"، والمهندس سامح حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة عقارية، والدكتورة ريم عثمان، أستاذ الإدارة والمالية العامة بالجامعة الأمريكية وأستاذ زائر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتدريب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصري ورجال الأعمال من محافظات القناة والدلتا.

محافظ بورسعيد يشهد انطلاق المؤتمر الاقتصادي

محافظ بورسعيد يشهد انطلاق المؤتمر الاقتصادي

محافظ بورسعيد يشهد انطلاق المؤتمر الاقتصادي

محافظ بورسعيد يشهد انطلاق المؤتمر الاقتصادي