الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

«جابر بغدادي»: 8 شروط لا يصبح المريد الصوفي كاملاً بدونها

الداعية جابر بغدادي
الداعية جابر بغدادي

قال الشيخ جابر بغدادي الداعية الإسلامية ووكيل الطريقة الخلوتية الجودية ورئيس مؤسسة القبة الخضراء ، إن هناك ثمانية شروط واجب توافرها في أي مريد صوفي دخل لطريق أهل الله، ولا يمكن لأي مريد أن يصبح كاملاً بدون تطبيق هذه الشروط وهذه الأمور.

وتابع بغدادي، في تصريحات خاصة، أنه لابد للمريد الصوفي أن يكمل شروط الطريقة الثمانية وهذه الشروط ذكرها الشيخ مصطفى البكري وهي "دوام الطهر ودوام الذكر ودوام السهر ودوام الجوع وحب العزلة ودوام الصمت ونفي لخاطر وإرشاد أستاذ" فهذه هي الشروط الثمانية التي لايصبح المريد الصوفي كاملًا بدونها.

وأضاف بغدادي قائلًا: "أجمل شئ في هذه الشروط الثمانية، هي أن المريد الصوفي لا يمكن أن يبقى بدون طهارة، حيث يجب عليه أن يتوضأ دائمًا والاغتسال من الذنوب والأدران التي لحقت به، والنبي أمرنا بذلك  فالبقاء على طهارة تجعل الملائكة تكتب الحسنات لهذا العبد الصالح في كل خطوة يخطوها، ووضوء القلب أهم بكثير من وضوء الجوارح، ويجب على المُريد  أن يستغفر الله دائمًا بين الصلوات فلا يصلح أن يبقى المريد بدون ذكر أو استغفار، والمسلم الصالح يجب أن لا يظل لحظة واحدة بدون ذكر فالذكر هو مفتاح القلب، وإذا أردت أن يكون هناك بينك وبين الله اتصال دائم فيجب المحافظة على الذكر والأوراد.

 

جابر بغدادي ثمانية شروط واجب توافرها مريد صوفي لطريق أهل الله

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