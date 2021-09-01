الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 2025 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء تسجيل أكثر من 2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بكوريا الجنوبية، وذلك في ظل تزايد حالات الاصابة بسلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار قبل عطلة مقررة هذا الشهر.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 2025 حالة إصابة، بينها 1992 حالة عدوى محلية، لترتفع حصيلة الاصابات إلى 253 ألفا و 445 حالة.

وسجلت كوريا الجنوبية سبع حالات وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2292 حالة.

ومن ناحية أخرى، تعتزم كوريا الجنوبية تشديد القيود المفروضة على القادمين من بيرو وتشيلي ابتداء من العاشر من سبتمبر الجاري، حيث سٌيطلب منهم الخضوع للحجر الصحي في لمدة سبعة أيام في منشآت مخصصة للحجر، وذلك خوفا من سلالة لامبدا.

وتعتزم السلطات الصحية الاعلان عن قيود إضافية هذا الأسبوع سوف يتم تطبيقها طوال الشهر الجاري، خاصة بالتزامن مع عطلة شوسيوك،وهي واحدة من أكبر العطلات التقليدية ، و تمتد من 18 حتى 22 سبتمبر الماضي.

وقد حصل 27ر29 مليون شخص أو ما يعادل 57% من تعداد السكان على الجرعة الأولى من لقاحات ضد فيروس كورونا، وحصل 74ر15 مليون شخص أي ما يعادل 7ر30% من عدد السكان على جرعتي اللقاح.

 

سول كورونا كوريا الجنوبية

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وائل لطفي

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