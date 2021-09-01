أول صورة للمتهمين باختطاف طفل المحلة

حصلت الدستور على أول صورة للمتهمين بإختطاف طفل المحلة والذى تم إعادته إلى أحضان أسرته من قبل مديرية أمن الغربية خلال ٤٨ ساعة.

تقول إيمان والدة الطفل زياد الذي تم تحريره من الاختطاف إن نفسية نجلها تدمرت بعد الحادث، مشيرة إلى أنه هو من النوع اللي بيخاف من أقل حاجة حسب وصفها.



وأضافت أن والده أهداه الكثير من الهدايا ليخرج من صدمة المشهد لكنه ما زال متأثرا بالحادث.

و كشفت تحقيقات النيابة أن عاملي خردة كانا وراء الواقعة الأول يدعى علاء ٢٨ عام والثاني رمضان ٣١ عاما من إحدى قرى مركز المحلة.



كما كشفت التحقيقات أن العاملين أثناء تجميع الخردة لاحظوا أن عائلة الطفل ثرية فقالوا بالتخطيط لخطفه وأنهما سرقا سيارة ملاكي من كفر الشيخ ولوحات معدنية من المنصورة علاوة على قيامهم بتأجير منزل بإحدى قرى مركز المحلة بحجة تجميع الخردة.



واضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بحرق السيارة المستخدمة للتموية والتغطية على الحادث.



و قال والد الطفل زياد، في تصريح لـ"الدستور"، أن الخاطفين قاموا بالتواصل معه لطلب فدية وكانت جميع الاتصالات مرصودة من قبل الأمن، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وعدت أن يكون نجله في منزله في أقل من ٤٨ ساعة وبفضل الله تم تنفيذ الوعد.

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الغربية عن أنه تم القبض على ثلاث متهمين اختطفوا الطفل زياد من أمام منزله بالمحلة.

وأوضح المصدر، أن الأجهزة الأمنية حددت مكان المتهمين داخل إحدى المنازل المهجورة بقرية السجعاية التابعة لمركز المحلة وتم مداهمة المنزل وتحرير الطفل.

وأفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية بنجاح الأجهزة الأمنية في العثور على الطفل زياد أحمد البحيري والمختطف على أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بطريق الدائري "المحلة الكبرى_ المنصورة".