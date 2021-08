«وداعًا روز إنجلترا».. ماذا قالت الصحف عن وفاة الأميرة ديانا؟

تحل علينا اليوم الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة أميرة القلوب الليدي “ديانا” وقتها حل الحزن على العالم أجمع بسبب حبهم الشديد للأميرة ديانا.

بعد مرور يوم على وفاتها اتضح حجم المأساة وأصدرت العديد من الصحف طبعات خاصة لإحياء ذكرى "أميرة الشعب"، وقالت صحيفة صنداي ميرور "ماتت ديانا" بأحرف ضخمة في إصدار خاص مضيفة نصًا أصغر: "قتل دودي أيضًا في تجمع باريس".

وقالت الصحيفة "شهود عيان مصدومون قالوا كيف كانت سيارة الليموزين الخاصة بهم مليئة بالدماء".

أصدرت The News of the World، التي أغلقت الآن، "إصدار صدمة الساعة 6 صباحًا" في أعقاب ذلك وقالت الصحيفة إن صديقها دودي فايد وسائقهما قتلا على الفور عندما اصطدمت سيارتا مرسيدس ليموزان بجدار في نفق على طول نهر السين.

قاد Express يوم الأحد صورة لسيارة ليموزين محطمة على جانب الطريق تم توثيق اللحظات الأخيرة لديانا من قبل المصورين الذين كانوا يسافرون وراءها على أمل الحصول على لقطات مربحة لبيعها وحملت أكشاك بيع الصحف في جميع أنحاء العالم الموت المفاجئ لأشهر ملك في العالم.

استخدمت صحيفتا نيويورك ديلي نيوز ولوس أنجلز تايمز صوراً كبيرة للأميرة وهي تبتسم، على عكس العديد من الصحف البريطانية التي اختارت الصفحات الأولى للنصوص فقط.

ووصفتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز بأنها "أميرة بريطانيا ديانا التي عبرت النجوم، والتي وقعت في الحب حديثًا بعد طلاقها المرير من الأمير تشارلز".

وقالت الصحيفة إن الأمر كان على مستوى "مأساة يونانية" ، قائلة إنها توفيت بسبب رئة يسرى منهارة ، وإصابات في الرأس ، وسكتة قلبية.

علقت الصحف المحلية في المملكة المتحدة تغطيتها المعتادة لنقل الأخبار الصادمة.

وأصدرت صحيفة Manchester Evening News إصدارًا خاصًا من 44 صفحة حول حياة ديانا وقالت صفحتهما الأولى إن "الأميرة ديانا وصديقها المليونير دودي فايد لقيا حتفهما في حادث مروع بينما كانا يجلسان جنبًا إلى جنب".

وبعد اربعة وعشرين عامًا لا تزال الصحف البريطانية مليئة بالأخبار عن الوفاة إحدى اللحظات التي شكلت التاريخ البريطاني لتكتب "تعلن الشمس "إنها لا تزال أميرة الشعب"، وتقدم إصدارًا كاملًا نقلاً عن الأمير هاري: "لقد فقدنا جميعًا شخصًا ما".

. هكذا استقبلت الصحف ذلك الخبر وكتبت عن تلك المأساة التي اثرت في العالم خاصة على الشعب البريطاني الذي حافظ على حضور يوم دفنتها.

"وفاة ديانا" عنوان تصدر صحيفة the sun day star، مودعين أميرة الشعب في حالة من الحزن وخصصت ثماني صفحات تظهر وفاة الأميرة بكل التفاصيل التي حدث في ذلك اليوم.

إلتون جون المغني الذي أنشد أغنية الوداع للأميرة " وداعًا روز إنجلترا " وتصدرت العناوين في الصحف، يذكر أن كلمات الأغنية كُتبت قبل الدفن بساعات قليلة واعدها الشاعر إلتون وحرص على غنائها.