جامعة حلوان تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم فى المرحلة الثانية

بدأت جامعة حلوان في استقبال طلاب الثانوية العامة 2021 المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم بالمعامل المخصصة لهم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق للمرحلة الثانية للطلاب، وقد توافد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة علي معامل جامعة حلوان لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في المرحلة الثانية التي بدأت اعتباراً من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل الموافق 4-9-2021.

واستعدت جامعة حلوان لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز 6 معامل للحاسب الآلي، مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر؛ لخدمة طلاب الثانوية العامة تنسيق 2021- 2022، وحددت الجامعة المعامل وأماكنها على النحو التالى:

المعمل المركزي بحرم الجامعة بعين حلوان بجوار المكتبة المركزية، معمل كلية الهندسة بكلية الهندسة بالمطرية، معمل كلية الهندسة بحلوان، معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، معمل كلية التربية الموسيقية بالزمالك، معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

وقد تم تجهيز المعامل لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بحيث تكون مزودة بالأجهزة اللازمة، وتقدم خدماتها للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة لهم، وتوفير المبرمجين والفنيين؛ لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

الجدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن بدء تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية من الثلاثاء الموافق 31-8-2021 حتي يوم السبت الموافق 4-9-2021 لمدة خمسة أيام.

للشعبة العلمية 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولي للشعب العلمية لعدد طلاب186618

والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % لأقل من 269.5 درجة لعدد طلاب 56404 بالإجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية والعلمية 243022 طالبًا وطالبة.