الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات توعية وتكثيف التعقيم والالتزام بالتباعد على شواطئ الإسكندرية

حملات توعية بشواطئ
حملات توعية بشواطئ الإسكندرية

أكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية على جميع شواطئ الإسكندرية، بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

أوضح رشاد، لـ«الدستور»أن هناك متابعة مستمرة لتقرير وزارة الصحة ومعدلات الإصابات بالمحافظات، لافتًا إلى أنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية بداية من بوابات الشواطئ بالالتزام بارتداء الكمامة للرواد، وقياس درجات الحرارة والحرص على التباعد الاجتماعي، بين الشماسي، فضلاً عن استمرار أعمال التعقيم بدورات المياه، وغرف خلع الملابس.

أضاف أنه يتم تنفيذ حملات توعية على الشواطئ، فضلًا عن الحملات على الصفحة الرسمية للإدارة، على مواقع التواصل، مع الالتزام بارتداء الكمامة وتجنب المواطنين اللذين يعانون من ارتفاع الحرارة الحضور للشواطئ، وذلك حرصًا على سلامة الرواد.

أشار إلى أن حملات المتابعة والمراقبة تتم بصورة دورية على جميع شواطئ المحافظة شرقًا وغربًا للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية، ونظافة الشواطئ وتوفير خدمة مميزة للمواطنين، مع توقيع عقوبة على الشواطئ المخالفة التي لا تلتزم بالتعليمات؛ حرصًا من محافظة الإسكندرية على صحة زوار ورواد الشواطئ.

الاجراءات الاحترازية كورونا معدلات الإصابات الشواطئ أعمال التعقيم حملات توعية

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