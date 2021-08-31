«نظافة القاهرة»: استغلال الحدائق لإنشاء أكشاك بيع الزهور ونباتات الزينة

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة هيئة بالتعاون مع جهات المجتمع المدني بالاستثمار في الحدائق وتفعيل دور المجتمع المدني لخلق متنزهات جديدة.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة استغلال الحدائق لإنشاء أكشاك بيع الزهور ونباتات الزينة باسم محافظة القاهرة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة في أنحاء حدائق القاهرة لتحسين المظهر العام والحضاري ومواكبة لعملية التطوير الشاملة في القاهرة.

وشدد الشرشابي على سرعة الانتهاء من التنسيق والشراكة مع جهات المجتمع المدني بأسرع وقت ممكن، خاصة الحدائق الجاهزه للبدء في تنفيذ التطوير المنتظرة.

وعقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، الاجتماع التنسيقي بين الهيئة، وبين شركات النظافة في المنظومة الجديدة للنظافة الخاصة بشركة انفيرو ماستر للمنطقة الشرقية، وشركة ارتقاء للمنطقة الغربية للاستعداد لعملية الاصطفاف المقررة يوم الخميس المقبل، وتم معاينة أرض الاصطفاف المقررة باستاد القاهرة للبدء في تنفيذ منظومة النظافة الجديدة من يوم الجمعة القادم، والبدء بحي مصر الجديدة في المنطقة الشرقية.

وناقش رئيس الهيئة خطة التشغيل في مصر الجديدة، وتوزيع العمالة والصناديق في كل المربعات بالحي بقطاع مصر الجديدة وكيفيه تفريغ الصناديق.



كما ناقش رئيس الهيئة عملية الاصطفاف المقررة على ثلاثة أيام، علي أن تكون البدايه لشركة انفيرو ماستر للخدمات المتكاملة بكل معداتها بساحة ستاد القاهرة يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر، والسبت 4 من الشهر ذاته، للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

وناقش رئيس الهيئة كيفية استلام باقي الأحياء بالمنطقة الشرقية مع شركة انفيروماستر بداية من شهر سبتمبر القادم بأحياء شرق مدينة نصر والنزهة والمطرية.

وتم مناقشة استلام المنطقة الغربية لشركة ارتقاء للبدء بتنفيذ في مهام المنظومة الجديدة للنظافة بالمنطقة الغربية، والبدء في حي غرب القاهرة في يوم ٩/٧ ثم عابدين والأزبكية وبولاق أبو العلا، وسوف يتم وقوف الهيئة بكل طاقاتها لإنجاح المنظومة الجديدة، ونجاح الشركات لكي يشعر المواطنون بالتغيير في عملية النظافة.