سمية الخشاب: «اعملوا امتحان للأزواج قبل ما يخلفوا.. واللي ينجح يأخذ رخصة»
أثارت الفنانة سمية الخشاب جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها «بوست» عن الإنجاب برخصة.
وكتبت الفنانة سمية الخشاب عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات المصغر «تويتر»: «أنا بطالب برخصة وامتحان للإنجاب، يعني قبل ما الأزواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا أو لا؟».
وأضافت: «هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟ واللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم».