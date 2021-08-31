هل يوجد اختبار للكشف عن «متغير دلتا»؟.. خبراء يجيبون

فى أوائل صيف 2021، ظن الجميع أننا نستطيع أخيرًا التغلب على جائحة كورونا COVID-19، ثم ظهر "متغير دلتا" ليفسد هذا الأمل، فى انتهاء فيروس كورونا، بل وسرعان ما أصبح متحور ينتشر بين البشر، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل انتشر فى الكثير من البلدان الأخرى، فانتقل "دلتا" فى سرعة انتشاره من 2 ٪ حالات الإصابة بفيروس كورونا فى منتصف مايو، إلى 98 ٪ حالة من حالات كورونا فى أغسطس، وفقًا لأحدث تقارير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

وتساءل الكثير، هل هناك اختبار لمتغير دلتا يمكنك الوصول إليه؟ وما هو متغير دلتا؟

تم اكتشاف متغير دلتا، في الهند في ديسمبر 2020 ، بما يسمى بسلالة متحولة من فيروس كورونا، حيث تصدرت عناوين الصحف في أبريل الماضي.

ويضير الأطباء إلى أن متغير دلتا، يحتوى على العديد من طفرات البروتين الشائكة لـ SARS-CoV-2، مما يساهم ذلك فى سرعة انتشاره بشكل كبير بين الناس، إذ تقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه ينتشر بسهولة بين الناس، ويشكل تهديدَا في عدن فعالية لقاح COVID-19، كما أنه قد يجعل بعض علاجات الأجسام المضادة، أقل فعالية ضد الفيروس.

حالات الإصابة بمتغير دلتا

في الوقت الحالي، يشكل متغير دلتا 98٪ من حالات COVID-19 في الولايات المتحدة، يقول ويليام شافنر، طبيب متخصص في الأمراض المعدية وأستاذ بكلية الطب بجامعة فاندربيلت، إنه "إذا أصيبت مؤخرًا بـ COVIDمؤخرًا، فقد يمكن أن تكون أصيبت بمتغير دلتا" .

هل هناك اختبار لمتغير دلتا؟

تصبح الأمور صعبة بعض الشيء، من ناحية الاختبارات، فلم يتوصل العلماء بعض إلى اختبار يكشف عن متغير دلتا، يقول Amesh A. Adalja ، وهو باحث في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، لمجلة Health: لا يوجد اختبار تجاري حاليًا لمتغير دلتا، لانه مازال يجرى اختبارات على عينات مختارة، من اختبار PCR، تخضع لمزيد من الدراسة والبحث عن الطفرات المسببة لمتغير دلتا".

كما يتلقى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بانتظام عينات من إدارات الصحة بالولاية ووكالات الصحة العامة الأخرى من أجل البحث وراء التسلسل الجيني، والتقييم ، فيعالج العلماء 750 عينة أسبوعيًا ثم يسجل عددًا كبيرًا من المعلومات بما في ذلك النسبة المئوية للحالات التي تنتج عن متغيرات معينة.

ويؤكد دكتور توماس روسو، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بافالو في نيويورك، انه "يتم إجراء هذه الاختبارات والتسلسل الجيني للعينات فى المختبرات المتخصصة فقط" .