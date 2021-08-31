صندوق علاج الإدمان يوضح إجراءات التطوع

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي انضمام 140 طالب من رؤساء ووكلاء وأعضاء اتحادات الطلبة في 26 جامعة لرابطة متطوعي الصندوق، حيث وضعوا خططهم لتنفيذ برامج التوعية بجامعتهم في العام الدراسي المقبل.

وأضاف الصندوق أن المعسكر التدريبي استمر على مدار 4 أيام على أرض المدينة الشبابية بالبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وصرح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه يتم انتخاب المتطوعين لدى الصندوق في كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضاؤها وفق هيكل إداري محدد، ولفترات زمنية محددة، كما تحرص وحدة التطوع بالصندوق على خلق فرص تطوعية تتلائم مع اهتمامات الشباب، بحيث تكون تجربة الشباب في العمل التطوعي ذات منفعة مزدوجة للمتطوع والصندوق وتمكنه من بناء قدرات المتطوع في المجالات التي تتفق مع قدراته واهتماماته فيثري سيرته الذاتية وخبراته العملية والعلمية.

وأضاف فى تصريحات أنه يتم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التوعية عن أضرار تعاطى المخدرات للفئات المختلفة بمشاركة 30 ألف شاب وفتاة متطوعين لدى الصندوق على مستوى الجمهورية، وأن هذه المبادرات‪ ‬تستهدف توعية طلاب المدارس والجامعات وأيضا العمال والحرفيين والشباب من مختلف الأعمار، كذلك توعية الأسر فى المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» من خلال التواصل معهم بشكل مباشر عن أضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطي المبكر وأيضا كيفية الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان وبعد الشباب عن أصدقاء السوء لزيادة الوعي بين الأهالي خاصة الشباب والمراهقين وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

وأوضح أن المتطوعين شاركوا فى تنفيذ 750 مركزا شباب والعديد من الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، وكذلك تنفيذ مبادرات لتوعية المواطنين بمحطات المترو والسكك الحديد والشواطئ بالمناطق الساحلية.