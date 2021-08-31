تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال بنفق الأوتوستراد

عينت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الخدمات المرورية اللازمة وذلك تزامناً مع تنفيذ مشروع الطريق الدائري الأوسطى قطاع - الأوتوستراد وكورنيش النيل- وتنفيذ أعمال التشطيبات بنفق الأوتوستراد.

ويستلزم تنفيذ المشروع إجراء تحويلة مرورية تمثلت في غلق نفق الأوتوستراد في اتجاه واحد فقط للقادم من طريق الواحات وأعلى كورنيش النيل اتجاه أعلى طريق القطامية، اعتباراً من الساعة 8,00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 1/9/2021 ولمدة (15) يوما على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

من يرغب في استخدام نفق الأوتوستراد يقوم باستخدام مسطح النفق المؤدي إلى مطلع طريق الأوتوستراد فى اتجاه مدينة 15 مايو والسير لمسافة 2,700 كيلومتر ، ثم الدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران بالمأوى الأوسط إتجاه المعادى ثم يميناً المنزل المؤدى إلى الطريق الدائرى الأوسطى إتجاه طريق القطامية .

وظهرت كثافات مرورية عند قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأعمال منها أعلى مناطق الخصوص والمرج وما قبل نفق السلام وأعلى مناطق الكنيسة للمتجه المنيب وأعلى مناطق البساتين للمتجه إلى محور الأوتوستراد.

وشهد الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية إلى المنيب، تباطؤ في حركة المرور أعلى، وأيضا من الوراق إلى الطريق الزراعي.

وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الحدائق القادم من الزواية ومتجه للفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات متجها للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، مفضلا استخدام كوبري سراي القبة، كما ظهرت بعض الكثافات أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة لذلك يفضل سلوك الملك الصالح وشارع قصر العيني.

وشهد طريق الأوتوستراد من حسن مأمون لمكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري، زحام مروري.

وشهد طريق صلاح سالم زحاما متقطعا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

وفى الجيزة، يشهد كوبري أحمد عرابي بعض الأحجام المرورية للقادم من وزارة الزراعة ومتجه إلى الدائري، كما يشهد كوبري الجيزة المعدني بعض الأحجام للقادم من منطقة الهرم ومتجه إلى الجيزة، وبذلك يصبح شارع فيصل بديل جيد له.

ويشهد محور 26 يوليو بعض الأحجام عند منطقة ناهيا للقادم من أكتوبر والشيخ الزايد ومتجه إلى ميدان لبنان، وينصح بسلوك محور روض الفرج في هذا التوقيت.

أما عن الكبارى التى تربط محافظتي القاهرة والجيزة فتعمل جميعها تعمل بشكل جيد عدا كوبري الجامعة، وبديله الجيد هو كوبري عباس أو كوبري 15 مايو، فيما يشهد طريق صلاح سالم بعض الكثافات أسفل كوبري الفنجري.​