«مصر حاميها أبطالها»... إشادات وشكر لرجال الداخلية بعد تحرير الطفل «زياد»

تصدر اسم الطفل "زياد" مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نجاح الداخلية في تحريره من يد المختطفين.

وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعودة الطفل "زياد" إلى أحضان أسرته، بعد أيام عصيبة مرت عليهم.

وقالت رنيم قطيط:"الحمدلله .. منذ ساعات أبطال الشرطه المصريه تحرر الطفل المخطوف زياد أحمد البحيري سالماً و القبض على التشكيل العصابي و بحوزتهم بنادق آليه.. ألف حمد و شكر ليك يارب.. حمدلله على سلامتك يا زياد وجعت قلبنا.. و في الصورة فرحة أهالي الغربيه بعودة زياد"، فيما قال أحمد لطفي: "كل الشكر لرجال الداخلية اللي أثبتوا لينا قدراتهم على الحفاظ على أمن مصر وسلامة أبنائها.. حماكم الله".

وأضاف محمد صالح:"كنت واثق إن أمن المحلة الكبرى هيجيب الطفل زياد ولو حتى خباه المجرمين في المحيط، شكراً وزارة الداخلية على الأداء العالمي، حادث خطير جداً و كان هيترك آثار سلبية, مدير الأمن مش هينزل يدور بنفسه اونطه.. لكن سرعة التحرك و مهارة فريق البحث و التحريات نهوا الكلام.. و شكراً لكل كاميرا مراقبة ساعدت فريق البحث في تحرير الطفل, نظرية الأمن الاليكتروني يا اخواننا.. انشروا كاميرات المراقبة في كل مكان علشان نمسك جميع المجرمين".

فيما قالت نجلاء علي:"حاسين بوجع قلب أمه لما ابنها اتخطف.. الحمد لله عندنا الداخلية صاحية وكفاءة في أنها تجييب المجرمين من رقبتهم".

بدأت القصة بمقطع فيديو صادم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاختطاف طفل على يد مجهولين ملثمين من أحضان أمه في النهار بأحد شوارع المحلة، حيث كانت أم الطفل تصطحبه في أحد المحال التجارية قبل أن يغافلها الملثمان ويختطفا ابنها.

ورغم محاولة الأم المصدومة التشبث بالسيارة المسرعة، إلا أنها سحلتها على الأرض لعدة أمتار في مشهد مأساوي.