الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المنوفية: قوافل طبية مجانية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر للكشف على الأسر الأولى بالرعاية

بالتعاون مع الهلال الأحمر.. المنوفية: قوافل طبية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية

قافلة طبية
قافلة طبية

أوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية أنه سيتم تنظيم قوافل طبية مجانية لمدة (3) أيام خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 2 سبتمبر القادم، وذلك  انطلاقا من دورها المجتمعي الذي تقوم به لتوفير الرعاية الطبية والصحية لجميع فئات المجتمع، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية من أبناء وأهالي المحافظة بهدف تحسين جودة الخدمات  الطبية المقدمة لهم.
ومن المقرر انطلاق فاعليات القافلة الطبية اليوم الثلاثاء، بالمجمع التنموي بقرية دكما بشبين الكوم، مع استمرار أعمال القافلة يومى الأربعاء 1 سبتمبر، بمركز الشباب بقرية المصيلحة بشبين الكوم، والخميس 2 سبتمبر بمركز الشباب بسبك الضحاك بالباجور، وتستهدف القافلة الكشف الطبى بمختلف التخصصات ومنها (الباطنة، الجلدية، عظام، أطفال) مع توفير العلاج للمرضى بالمجان.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية بضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات لتغطية كافة القرى النائية، للاهتمام بصحة المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، مثمنا الدور الرائد الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر المصري في تقديم الخدمات الصحية، ودعم القطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار التعاون الوثيق والدائم بين محافظة المنوفية، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وانطلاقا من اهتمام وحرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين والاستمرار في تنظيم القوافل الطبية المتنقلة للوصول للفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لتخفيف العبء عن كاهلهم، وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

محافظة المنوفية تعاون خلال العلاج الكشف الطبى الخميس تنسيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة لسفير الكويت: المسافرون لهم أولوية الحصول على لقاح كورونا

بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد اليوم

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

«الدستور» تنشر صورة المنزل المهجور الذى خٌطف فيه الطفل زياد

النشرة المرورية.. كثافات متحرك في شوارع القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصى

بعد رحلة استغرقت أسبوعين.. آخر «طرادة» ألمانية تصل إلى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته بحق الشعب الفلسطينى ومقدساته