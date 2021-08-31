«مستقبل وطن بني سويف» يشيد بمشاركة الشباب في حملة للحصول على لقاح كورونا

أشاد النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، وعضو الهيئة البرلمانية للحزب، بالدور الكبير لشباب الحزب في مختلف الامانات والوحدات الحزبية، على المشاركة الفاعلة في حملة الحزب لمساعدة الموظفين في القطاعات الحكومية بالمحافظة في تسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة الصحة، للحصول على لقاح كورونا المستجد.

وأطلق حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، حملة، لمساعدة الموظفين في القطاعات الحكومية بالمحافظة في تسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة الصحة، للحصول على لقاح كورونا المستجد، انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الاول لرئيس الحزب، برعاية النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، وإشراف النائبة منى عبد الله أمين التنظيم بالمحافظة.

حيث يشارك بالحملة عدد من شباب الحزب بجميع امانات المراكز والوحدات الحزبية بإشراف الدكتور معاذ الشاهد امين الشباب بالحزب في المحافظة، والذين يقومون بالتسجيل لموظفي القطاع الحكومي والذين يتعذر عليهم القيام بذلك ، من خلال إدخال البيانات إلى موقع وزارة الصحة عبر اجهزة الهاتف المحمول او اللاب توب.

مستقبل وطن بني سويف يساعد الموظفين في التسجيل للقاح كورونا

بدأ حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، حملة جديدة، لمساعدة الموظفين في القطاعات الحكومية بالمحافظة في تسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة الصحة، للحصول على لقاح كورونا المستجد، انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الاول لرئيس الحزب، برعاية النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، وإشراف النائبة منى عبد الله أمين التنظيم بالمحافظة.

ويشارك بالحملة عدد من شباب الحزب بجميع أمانات المراكز والوحدات الحزبية الذين يقومون بالتسجيل لموظفي القطاع الحكومي والذين يتعذر عليهم القيام بذلك من خلال إدخال البيانات إلى موقع وزارة الصحة عبر أجهزة الهاتف المحمول أو اللاب توب، حيث بدأت المحافظة حاليا في توجيه فرق تطعيم متنقلة من مديرية الصحة، لتطعيم العاملين بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية بدائرة المحافظة عقب الإنتهاء من التسجيل.

وأشار العمدة إلى قيام شباب الحزب أيضا في تنظيم دخول المواطنين إلى مقرات الحصول على لقاح كورونا بالمحافظة في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين للحصول على اللقاح في الفترة الحالية، حيث تضمنت تلك الحملة إقامة سرادقات أمام تلك المقرات لحمايتهم من اشعة الشمس كذلك توفير التباعد الاجتماعي بينهم.

وأشاد العمدة بدور الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في توفير اللقاح بالمجان للمواطنين، وحرصه على صحة المصريين الذي ظهر مبكرًا من خلال الحملات التي جرى إطلاقها وشهد لها العالم ومنها حملة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وعلاج الأمراض المزمنة وأمراض التقزم والسمنة والنحافة والأنيميا لتلاميذ المدارس.