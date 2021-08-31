ذا صن: سلاح الجو الملكى البريطانى مستعد لشن غارات على داعش بأفغانستان

قالت صحيفة ذي صن البريطانية إن سلاح الجو الملكي البريطاني مستعد لشن غارات على أهداف لتنظيم داعش في أفغانستان عقب هجوم صاروخي أعلن زعيم التنظيم مسؤوليته عنه في البلاد.

وقال مايك ويغتون، قائد سلاح الجو الملكي في المملكة المتحدة: "سوف نستخدم كل الوسائل الضرورية للقضاء على التهديدات التي يمثلها الجهاديون"، وهو ما جاء بعد تصريحات لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب حملت نفس المعنى، وفقا للصحيفة البريطانية.

وأشارت ذي صن إلى أن فرع داعش في أفغانستان، المعروف باسم تنظيم الدولة في خراسان، أعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي تعرض له مطار العاصمة الأفغانية كابل الخميس الماضي، مما أسفر عن مقتل 170 أفغاني و13 من القوات الأمريكية.

وقال ويغتون: "سواء تطلب الأمر ضربات جوية، أو تحريك قوات أو معدات عسكرية على نطاق واسع وبسرعة إلى بلد آخر فنحن مستعدون".

يأتي هذا فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أي حوار مستقبلي مع حكومة تقودها حركة طالبان في أفغانستان، ستحكمه المصالح الوطنية الأمريكية في المقام الأول.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال بلينكن بعد إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان، إن "هناك أقل من 200 أمريكي يعتقد بأنهم لا يزالون في أفغانستان".

وتعهد بأن تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "بلا هوادة" على مساعدة الأمريكيين والأفغان وآخرين على مغادرة أفغانستان إذا أرادوا.

وأضاف: "المساعدات لأفغانستان لن تصل عبر حكومة أفغانية، وإنما من خلال وكالات مستقلة".

وتابع: "واشنطن ستحمل طالبان مسؤولية تعهدها السماح للناس بمغادرة أفغانستان بحرية".

وشدد على أن بلاده ستواصل الحفاظ على قدرات "هائلة" لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاغون" في وقت سابق، إنهاء إجلاء القوات الأمريكية والأفغان العاملين معها وآخرون، مشيرة إلى أن السيطرة الأمنية على مطار كابل أصبحت بيد طالبان.