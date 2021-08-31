الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف انقطاع الكهرباء فى ولاية لويزيانا الأمريكية

انخفاض أسعار النفط
انخفاض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف من أن يؤدي انقطاع الكهرباء والفيضانات في ولاية لويزيانا الأمريكية جراء الإعصار أيدا إلى تراجع الطلب على الخام من المصافي بينما يعتزم المنتجون العالميون زيادة الإنتاج وفقا لفرانس برس.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي 41 سنتاً، أو 0.6 بالمئة، إلى 68.80 دولار للبرميل.

أما عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أكتوبر (تشرين الأول)، والمقرر أن تنتهي اليوم الثلاثاء، فنزلت أيضاً متراجعة 46 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 72.95 دولار للبرميل، وذلك بعد أن زادت أمس الإثنين نحو واحد بالمئة، وتراجعت عقود نوفمبر (تشرين الثاني) الأكثر نشاطاً 42 سنتاً، أو 0.6 في المئة، إلى 71.81 دولاراً.

وواجهت الأسعار ضغوطاً من احتمال أن يؤدي توقف ممتد للمصافي إلى تراجع الطلب على النفط.

وتسبب الإعصار أيدا في توقف أو تقليص الإنتاج في ست مصافي في لويزيانا تكرر 1.92 مليون برميل يوميا من الخام، أي نحو 12 من طاقة التكرير الأمريكية.

وجرى إخلاء مئات من منصات إنتاج النفط قبيل العاصفة وتوقف كل إنتاج النفط الأمريكي تقريبا من خليج المكسيك، أو 1.72 مليون برميل يومياً.

ومما يحد من الأسعار أيضا احتمال أن توافق مجموعة أوبك+ غدا الأربعاء على العمل بزيادة مقررة قدرها 400 ألف برميل يوميا في إنتاجها النفطي، فيما سيكون تخفيفا آخر لتخفيضات إنتاجية قياسية نفذتها العام الماضي.

ويقول مندوبون بأوبك إنهم يتوقعون أن تمضي المجموعة قدما في زيادة الإنتاج، على الرغم من أن وزير النفط الكويتي قال يوم الأحد إنها قد يعاد النظر فيها.

وكانت شركات الطاقة أوقفت السبت الماضي 91 في المئة من إنتاج النفط، أو 1.65 مليون برميل يوميا، في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وذلك مع اتجاه أيدا صوب منصات الحفر والبنية التحتية الأخرى.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن أيدا ضرب الساحل بالقرب من بورت فورشون بولاية لويزيانا، مركز صناعة الطاقة البحرية في الخليج، أمس الأحد بعد أن بات إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة.

 

 

 

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