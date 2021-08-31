اصطحاب الطفل زياد إلى قسم الشرطة لمواجهته بالخاطفين

كشف مصدر أمني عن أن أجهزة الأمن اصطحبت الطفل زياد إلى قسم أول المحلة لسماع أقواله منذ لحظة الخطف حتى تحريره.



وأضاف المصدر، أن الطفل تم اصطحابه هو والده ووالدته وعدد من أفراد الأسرة لاستكمال التحقيق ومواجهته بالمتهمين.

تنشر الدستور صور لمكان المنزل المهجور بقريه السجعاية التابعة لمركز المحله والتى داهمتها مديرية امن الغربيه لضبط المتهمين الذين قاموا بخطف الطفل زايد من أمام منزلة بالمحلة

كشف والد الطفل زياد الذى عاد إلى منزله منذ حوالى ساعة بمدينة المحله إنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد تواصل مؤسسة الرئاسة معة مشيرا للدستور ان وزارة الداخلية وعدت فأوفت

واضاف ان الخاطفين قاموا بالتواصل معة لطلب فدية وكانت جميع الاتصالات مرصودة من قبل الأمن مشيرا ان الأجهزة الأمنية وعدت ان يكون نجلى فى منزله فى اقل من ٤٨ ساعة وبفضل اللة تم تنفيذ الوعد

كانت "الدستور" نشرت صورة لمكان المنزل المهجور بقرية السجعاية التابعة لمركز المحلة والتي داهمتها مديرية أمن الغربيه لضبط المتهمين الذين قاموا بخطف الطفل زايد من أمام منزله بالمحلة.

وقال والد الطفل زياد الذي عاد إلى منزله، إنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تواصل مؤسسة الرئاسة معه، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية وعدت فأوفت.

وأضاف والد الطفل زياد، في تصريح لـ"الدستور"، أن الخاطفين قاموا بالتواصل معه لطلب فدية وكانت جميع الاتصالات مرصودة من قبل الأمن، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وعدت أن يكون نجله في منزله في أقل من ٤٨ ساعة وبفضل الله تم تنفيذ الوعد.



وكشف مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الغربية عن أنه تم القبض على ثلاث متهمين الذين قاموا باختطاف الطفل زياد من أمام منزله بالمحلة.



وأوضح المصدر، أن الأجهزة الأمنية قامت بتحديد مكان المتهمين داخل إحدى المنازل المهجورة بقرية السجعاية التابعة لمركز المحلة وتم مداهمة المنزل وتحرير الطفل.



وأفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية بنجاح الأجهزة الأمنية في العثور على الطفل زياد أحمد البحيري والمختطف على أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بطريق الدائري "المحلة الكبرى_ المنصورة" .