مكمم الفم ومكبل اليدين.. العثور على الطفل زياد المختطف على أيدى ملثمين بالمحلة

نجحت الأجهزة الأمنية في العثور على الطفل زياد أحمد البحيري والمختطف على أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بطريق الدائري "المحلة الكبرى_ المنصورة" حسبما أكد مصدر أمني.

وأكد المسئول الأمني أنه تم الدفع بطواقم أمنية ثابتة ومتحركة بمحيط مداخل قرية السجاعية عقب العثور على الطفل موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات بذات القرية.

وأشار مسئول أمني أنه تم الدفع بضباط من إدارة البحث الجنائي لمطاردة الجناة لتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم قانونا.



وروت والدة الطفل زياد أمام النيابة أن الواقعة تمت حوالى الساعة ال ١٠ صباحا

وأنها فوجئت بالسيارة تقف أمام المحل ونزل منها اثنين أحدهما ملثم وخطف الطفل من أمام عينها بالرغم من محاولتها المستميتة فى منع عملية الخطف.

وكان المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطى اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة اختطاف طفل "زياد" الذي عمره لم يتجاوز 8 سنوات مطالبا بتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان.



كما شدد المحامي العام على ندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ورفع بصمات أصابع المتهمين الملثمين وكلف ضباط المباحث بسرعة ضبط الجناة الهاربين.



وكشف مصدر أمني أن السيارة التي استخدمت في خطف الطفل بمدينة المحلة قامت بالمرور حول المحل الذي شهد الواقعة ٤ مرات، مشيرا إلى أن المحل تم فتحه حوالي الساعة ١٠ صباحا.



وأكد أن السيارة مبلغ بسرقتها من مدينة المنصورة وأن أجهزة الأمن تواصل تحرياتها لكشف غموض الحادث فى اقرب وقت.



كان أحد المحلات على طريق الدائري بطريق "المحلة _ المنصورة " بنطاق محافظة الغربية شهد واقعة اختطاف طفل في العقد الأول من عمره من جهة مجهولين استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة وفروا هاربين وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته .



كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عبر صفحات وجروبات محلاوية صور ومقطع فيديو لإرتكاب واقعة خطف طفل من أحضان والدته أثناء وقوفها بمحل بقالة بنطاق مدينة المحلة.