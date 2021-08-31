الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الوادى الجديد» يحصد 4 مراكز متقدمة بمسابقة «الرائد والأخصائى المثالى»

مسابقة الرائد العام
مسابقة الرائد العام المثالي والأخصائي الاجتماعي المثالي

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن نجاح قطاع تعليم المحافظة في حصد 4 مراكز متقدمة بالتصفيات القمية والنهائية في مسابقة الرائد العام المثالي والأخصائي الاجتماعي المثالي على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك في ضوء تنفيذ خطة الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية لعام 2020_ 2021 م، والمعتمدة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتنسيق مع توجيه التربية الاجتماعية بالمديرية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، فوز وليد أحمد محمد بمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية إدارة الداخلة التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية المرحلة الإعدادية، والسيد محمد عمر حجي مدير مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بإدارة الخارجة التعليمية (المرحلة الثانوية) بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية، بمسابقة الرائد العام المثالي (مديرى المدارس).

أما بالنسبة لمسابقة الأخصائي المثالي في الاتحادات الطلابية، فقد أسفرت النتائج عن فوز سيد أحمد عبد الله مدرسة الزهراء الابتدائية (إدارة الداخلة التعليمية) بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية، وآمال أحمد محمد مدرسة موط الثانوية بنات (إدارة الداخلة التعليمية) المركز التاسع.

وبعث الدكتور جمال حسن خالص التهنئة والأمنيات الطيبة للفائزين والإدارات التعليمية وتوجيه التربية الاجتماعية لهذا الجهد المبذول والذي أسفر عن تلك النتائج المتميزة والمشرفة، مشيدًا بفرق العمل بجميع مدارس المحافظة، لروح التعاون وتضافر الجهود في تزيين وتجميل المدارس.

وأثنى وكيل التعليم بالمحافظة على جهود مدرسة العوينة الإعدادية المشتركة بإدارة الداخلة التعليمية، ومدرسة الخارجة الثانوية للبنين بإدارة الخارجة التعليمية، ومدرسة المكس البحري الابتدائية والإعدادية بإدارة باريس التعليمية، للاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال نقش رسومات فنية معبرة على أسوار المدارس وتزيينها وتجميلها للظهور بالمظهر اللائق والمشرف.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد نجاح قطاع تعليم حصد 4 مراكز التصفيات القمية الرائد العام الاخصائى الاجتماعى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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