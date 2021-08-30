«الإحصاء» يعلن بورصة أسعار أهم السلع الغذائية ومواد البناء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار أهم السلع الغذائية شهدت ارتفاعات متفاوتة خلال يونيو الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما عدا اللحوم الحمراء، التى تراجعت أسعارها بشكل ملحوظ.

أشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع متوسط سعر بيع قمح بلدى عادى إلى حدود 7.6 جنيه / كجم خلال يونيو من 2021، مقابل 7.1 جنيه/كجم خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفع متوسط سعر بيع دجاج بلدى 42.9 جنيه/ كجم خلال شهر يونيو من عام 2021 مقابل 41.1 جنيه / كجم خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

أضاف جهاز الإحصاء أن متوسط سعر بيع كيلو لحم بقرى وجاموسى طازج بلغ 134 جنيه خلال يونيو 2021، مقابل 136 جنيه، مقابل الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما بلغ متوسط سعر بيع لتر زيت بذرة قطن مخلوط 22 جنيه خلال شهر يونيو 2021 مقابل 20.7 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وفيما يخص أسعار الأسمدة، سجل متوسط سعر طن سماد اليورويا للأغراض الزراعية 4638 جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 3516 جنيه / طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما بلغ متوسط سعر بيع طن سماد النترات المخصوص 2994 جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 3022 جنيه للطن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وارتفع متوسط سعر بيع قطاعات الألمونيوم لـ 53.5 ألف جنيه للطن خلال شهر مايو 2021 مقابل 40 ألف جنيه للطن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفع سعر طن ألواح رصاص لـ 55.4 ألف جنيه خلال مايو 2021، مقابل 54.1 ألف جنيه للطن خلال الشهر السابق عليه، كما ارتفع متوسط سعر بيع طن البترول الخام 8.2 ألف جنيه خلال مايو 2021، مقابل 2.8 ألف جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

بينما تراجع متوسط سعر طن ألواح نحاس أصفر 104.8 ألف جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 120.4 ألف جنيه للطن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما تراجع متوسط سعر بيع ألواح زنك لـ 89.1 ألف جنيه خلال شهر مايو 2021، مقابل 101.9 ألف جنيه للطن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.