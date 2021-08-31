الانتهاء من تطعيم العاملين بالشركات السياحية فى الإسكندرية

استكملت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، اليوم، حملة التطعيم السياحي، حيث قامت بتطعيم أصحاب الشركات وأسرهم والعاملين في قطاع السياحي بعروس الأبيض المتوسط ضد فيروس كورونا، داخل مقر الغرفة، بحضور كلًا من علي المناسترلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحسام الحلو نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد عزت أمين صندوق الغرفة.

وقال «المناسترلي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه تم تطعيم نحو ألف شركة بالإسكندرية، مضيفًا أن المبادرة التي نظمتها الغرفة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية جاءت استجابة لرغبة شركات السياحة والعاملين بها في الحصول على اللقاح.

وأضاف أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحى يثمر بزيادة التدفقات السياحية الوافدة لمصر، وخاصة أنه يتوقف تفضيل السائحين لمقصد سياحي عن الآخر على زيادة أعداد الحاصلين على تطعيم فيروس كورونا، مشيرًا إلى أان العاملين بالقطاع السياحي هم الأكثر تعاملًا مباشرة مع السائح، ولهذا تطعيمهم ضرورة حتمية للحفاظ على صحتهم في المقام الأول، والأمر الثاني إعطاء الطمأنينة والثقة للسائحين المتعاملين معهم.

يشار إلى أنه تم تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث شمل التطعيم جميع العاملين داخل الفنادق والمنشآت السياحية ومراكز الغوص والقرى السياحية والسفاري، وكذلك العاملين بالمحلات والبازارات والمقاهي والمطاعم السياحية ومكاتب السياحة، فضلًا عن تطعيم العاملين بالمطارات الجوية والموانئ البحرية بالمحافظتين.

كما تقوم وزارة السياحة والآثار بتنظيم حملات تفتيش على الفنادق والشركات و الأتوبيسات السياحية بمدينتي الغردقة و شرم الشيخ، وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الوزارة لإعادة تشغيل المنشآت السياحية والفندقية.