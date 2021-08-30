الإثنين 30 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمري العاشر» تعقد ندوة للإعلان عن خدمات شركات ومصانع المنطقة

مصانع
مصانع

تعقد لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية بجمعية العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة الجمعية، ندوة غدًا بمقر الجمعية؛ للإعلان عن الخدمات التي تقدمها الجمعية، بالتعاون مع احد الجامعات للشركات والمصانع بالمنطقة.

أضاف الدكتور محمد عبد العال أن الجمعية وقعت بروتوكول تعاون مع احد الجامعات؛ لتوفير برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين فى القطاع الصناعى بالمدينة فى مختلف التخصصات وعلى رأسها مجالات الإدارة والهندسة واللغات وإدارة الأعمال.

أشار رئيس لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية إلى أن هذه الاتفاقية تأتي فى إطار خطة الجمعية لرفع كفائة وتدريب العاملين بالمصانع والعمل على زيادة الإنتاجية، بالتعاون مع الجهات التعلمية الرائدة، مشيرًا إلى أن المركز سيلتزم بتوفير المدربين المؤهلين بالمستوي المناسب مع الجودة التعليمية التي ستقدم في كل دورة على أن يكون المدرب من أصحاب الخبرات الحالية في مجاله.

محمد عبد العال الخدمات بروتوكول تعاون برامج تدريبية كفاءة العاملين القطاع الخاص

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وائل لطفي

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