الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالتجمع

مخدرات
مخدرات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، بحجز  5 أشخاص 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، لحيازتهم كمية من المواد المخدرة داخل سيارة يمتلكها أحدهم بمنطقة التجمع.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن ٥ أشخاص عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وزنت ٤٠٠ جرام من مخدر الهيروين، و٧٠٠ جرام من مخدر الحشيش، داخل سيارة يمتلكها أحدهم بمنطقة التجمع.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط سيارة ملاكي يستقلها ٥ أشخاص، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وبسؤالهم أنكروا امتلاكهم للمضبوطات، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة، مُتخذين من دوائر (مركز شرطة القنطرة غرب – مركز شرطة أبوصوير – قسم شرطة ثان الإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، فقد تم توجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة لاستهدافهم.

وقد أمكن ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، نجليه) حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرامًا – سيارة - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وتم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 100 جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وأيضًا تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام - مبلغ مالي– هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون و100 ألف جنيه تقريبًا.

بدون لوحات معدنية هاتف محمول مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نيابة القاهرة الجديدة المواد المخدرة قطاع مكافحة المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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