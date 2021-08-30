الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تعلن الانتهاء من التفاصيل الفنية فى عقد إنشاء القطار السريع

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" العالمية، وحضر المقابلة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومايكل بيتر، رئيس شركة "سيمنس" للنقل، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاى، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المقابلة بالإعراب عن سعادته بالانتهاء من كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع، لما سيمثله هذا المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل في مصر. 

وأشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالتعاون المثمر بين مصر وشركة "سيمنس"، خاصة مع النجاحات التي حققتها مشروعات الشركة في مصر، والتى تأتى تتويجاً للعلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 

من جانبه، استعرض وزير النقل الجوانب الفنية للتفاصيل الأخيرة التي حرصت وزارة النقل على إضافتها للمشروع، من أجل تعظيم القيمة المضافة، وضمان المواءمة الكاملة لعناصر المشروع مع متطلبات مصر من حيث التدريب والصيانة وغيرها من الموضوعات، مشيداً في هذا الصدد بما أبداه مسئولو شركة "سيمنس" من تعاون ومرونة في تلبية كل متطلبات وزارة النقل. 

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" العالمية عن تطلعه لتوقيع العقد الخاص بالمشروع خلال اليومين القادمين، ليمثل إضافة محورية لمشروعات الشركة في مصر، والتي كان آخرها توقيع عقد مشروع تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، مؤكداً ما توليه المستشارة أنجيلا ميركل من اهتمام بكل جوانب وأوجه التعاون مع مصر.

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