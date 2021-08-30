«الهيروين» يقود شخصًا للسجن المشدد 8 سنوات بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لاتجاره في "الهيروين" المخدر.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألف جنيه لحيازة سلاح ناري و4 طلقات بدون ترخيص في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كان أمر إحالة المتهم للمحاكمة، قد أشار إلى إحرازه جوهر "الهيروين" المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن «بندقية خرطوش» بدون ترخيص وحاز ذخيرة «4 طلقات» مما تستعمل على السلاح الناري محال الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة البساتين، بأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهم تمكن من ضبطه بالطريق العام وبتفتيشه عثر على 24 لفافة تحتوي على مخدر الهيروين وقطعة حجرية لذات المخدر وسلاح ناري «بندقية خرطوش» و4 طلقات مما تستعمل عليه ومبلغ مالي وميزان حساس و3 هواتف محمولة ودراجة نارية، وعزى قصده للاتجار بجوهر الهيروين المضبوط والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي حصيلة البيع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه والميزان لتجزئة المخدر المضبوط والدراجة النارية لتسهيل ترويج المواد المخدرة.

