تأهيل 13.535 كيلو مترًا من المساقي لترشيد المياه بأراضى الدلتا القديمة

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك بروتوكول لتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة وتحديث نظم الري ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث لترشيد المياه فى الأراضى الزراعية القديمة.

وانتهت قطاعات الري، والتوسع الأفقى والمشروعات، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وقطاع تطوير الري، اليوم الإثنين، من تنفيذ تأهيل 13.535 كيلومتر من المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 2،93% من إجمالي أطوال 461.98 كيلو متر فى 6 محافظات هى "الفيوم والإسكندرية والقليوبية والدقهلية وأسيوط، المنوفية"، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية القديمة بدلتا نهر النيل.

كما نفذت قطاع الرى ، 2،405 كيلومتر من إجمالي 106 كيلومتر فى محافظة القليوبية، فيما تم تنفيذ 9،55 كيلو متر من تأهيل المساقى بالفيوم بنسبة بلغت 4.76% ضمن خطة تنفيذ 200.5 كيلو متر، بالإضافة إلى تنفيذ قطاع التوسع الافقى والمشروعات أعمال تأهيل المساقي فى محافظة المنوفية، وتأهيل 2.43 كيلومتر بالإسكندرية لترشيد إستهلاك المياه فى الأراضي القديمة من خلال قطاع تطوير الرى.

من جانبه قال المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية وعدة بنوك وطنية من خلال بروتوكول مشترك، بتنفيذ مشروع تأهيل المساقى الخاصة بالأراضى الزراعية القديمة ، مع تشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث مثل الرش والتنقيط لترشيد استهلاك المياه .

وأكد رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والرى لـ"الدستور"، إنه يتم تنظيم وعقد عدد من المؤتمرات للتوعية بأهمية تنفيذ المشروع القومى فى ترشيد المياه ، بالإضافة إلى تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه، مع تشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث.