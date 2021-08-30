حياة كريمة.. الداخلية توجه قوافل طبية إلى جنوب الصعيد لعلاج المرضى

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل طبية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والقطاعات الأمنية المعنية، لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، استهدفت عدة قرى بنطاق محافظات (البحر الأحمر- أسوان- الأقصر)، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، واستمراراً لتفعيل مبادرة “كلنا واحد.. معك فى قريتك” تحت رعاية رئيس الجمهورية.

كما واصلت وزارة الداخلية جهودها الهادفة فى أحد محاورها إلى مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم فى استخراج أوراقهم الثبوتية.

وواصل قطاع الأحوال المدنية بإيفاد (المراكز التكنولوجية المتنقلة) المجهزة فنيا ولوجيستياً لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى للمواطنين من قاطني المناطق ذات الكثافات السكانية بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – سوهاج – المنيا – قنا – مطروح) ، وقد أسفرت جهود تلك القوافل على مدار أسبوع عن إستخراج (12775) بطاقة رقم قومى ، وعدد (20389) مصدراً مميكناً.

وفى ضوء مواصلة توجيه تلك القوافل ونظراً لما تشهده من إقبال من المواطنين، فقد تقرر تعزيز محافظة مطروح بإيفاد قوافل إضافية (مراكز تكنولوجية متنقلة) إضافية بمنطقتى (العلمين الجديدة – مدينة مارينا)، بالإضافة إلى القافلة المتواجدة حالياً بمدينة مرسى مطروح)، وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من المواطنين، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد (8 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة- المستشفيات) لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

▪ بالإضافه إلى إيفاد مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (129) سيدة (بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية وبدائرة مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية – بدائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ) بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.

كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بعدد من الجهات والمواطنين المترددين على بعض الأندية الرياضية.

كما يواصل قسم حقوق الإنسان بالقطاع اهتمامه بتوجيه واستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات “كبار السن وذوي الهمم” بمقر ديوان القطاع لتقديم خدمات القطاع لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.